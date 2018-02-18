Son dakika! İran'da bir yolcu uçağı düştü!

İran'da Tahran-Yasuc uçuşunu gerçekleştiren ve radardan kaybolan uçağın İsfehan yakınlarında düştüğü açıklandı.

20 YILLIK UÇAK



Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçağın Padena dağının yakınlarına düştüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin havalandığı gelen bilgiler arasında. Düşen uçağın 20 yıllık olduğu ifade ediliyor.

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü uçağın dağlık bir alana düştüğünü bu yüzden ambulansların ulaşamadığını ancak bölgede helikopterlerin çalıştığını açıkladı.

Acil Durum masası tarafından yapılan açıklamaya göre kar ve fırtına nedeniyle helikopterlerin bölgeye sevk edilemediği, dağlık bölgede düşen uçağın aranmasıyla ilgili zeminden yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

On yıllarca süren uluslararası yaptırımlar, İran'ın uçaklarının yenilenmemesine ve ülkedeki uçak kazalarının artmasına neden oldu. ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5 + 1 ülkeleriyle 2015'te nükleer anlaşma imzalayan İran, Airbus ve Boeing'den çok sayıda yolcu uçağı almak için anlaşmalar da yapmıştı.