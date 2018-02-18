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Son dakika! İran'da bir yolcu uçağı düştü!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2018 10:33 | Son Güncelleme

Tasnim haber ajansının son dakika olarak duyurduğu haberine göre, İran'ın başkenti Tahran'dan Yasouj'a gitmek üzere kalkan 60 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu. Uçağın Semirom kenti yakınlarında düştüğü açıklandı. Uçağın Tahran-Yasuc arasında uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Son dakika! İran'da bir yolcu uçağı düştü!

İran'da Tahran-Yasuc uçuşunu gerçekleştiren ve radardan kaybolan uçağın İsfehan yakınlarında düştüğü açıklandı.

20 YILLIK UÇAK

Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçağın Padena dağının yakınlarına düştüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin havalandığı gelen bilgiler arasında. Düşen uçağın 20 yıllık olduğu ifade ediliyor.

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü uçağın dağlık bir alana düştüğünü bu yüzden ambulansların ulaşamadığını ancak bölgede helikopterlerin çalıştığını açıkladı.

Acil Durum masası tarafından yapılan açıklamaya göre kar ve fırtına nedeniyle helikopterlerin bölgeye sevk edilemediği, dağlık bölgede düşen uçağın aranmasıyla ilgili zeminden yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

On yıllarca süren uluslararası yaptırımlar, İran'ın uçaklarının yenilenmemesine ve ülkedeki uçak kazalarının artmasına neden oldu. ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5 + 1 ülkeleriyle 2015'te nükleer anlaşma imzalayan İran, Airbus ve Boeing'den çok sayıda yolcu uçağı almak için anlaşmalar da yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN uçak radar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Önce Rusya sonra İran peşpeşe 2 uçak kazası. Korkarım ki işin arkasında ABD ve yahudi işgali var. Gözdağı niteliğinde olaylar.
Düştü mü düşürüldü mü? Bu konunun araştırılması lazım. Günümüzde ufacık çiplerle bile uçakların motorlarını kilitleyebiliyorlar artık.
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