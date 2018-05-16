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Son dakika! İran'dan ABD açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2018 11:23 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine karşı artan baskılarıyla ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Ruhani, ABD'nin İran'a karşı yaptırım kararlarını açıklamasının ardından, "İran ABD'nin baskılarına, yaptırımlarına ve hatta savaş tehditlerine boyun eğmeyecek" ifadesini kullandı.

Son dakika! İran'dan ABD açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik açıkladığı yeni yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ABD VE İSRAİL YIKILICAK!!! hepimize hayırlı olsun
Amerikan vahşi devleti tüm dünyaya terör estiriyor.
Helal olsun Ruhani
@maslan_1980_giphi petrolü ateşlemek için numara bunlar hep
mübarek ramazan ayında atıp tutmayın
hadi hayırlısı
Tayyip'in suçu derler şimdi
Konuşmayla bu işler olmuyor Sayın Ruhani icraat gerek icraat ?
dolar 4.50 hamdolsun
@tahta_takunya_1977 herkes hak ediyor tamam
@tahta_takunya_1977 kına yakarsın..aklınızca dolar arttıkça bunun sizin kirli ittifakta oya dönüşeceğini zannedip bayram ediyorsunuz.10 tl de olsa Devam
Rte TAMAM
ekonomin güçlüyse savaş kazanırsın atıp tutmakla savaş kazanılsaydı bizim bu hükümetle dünyayı yönetmemiz gerekirdi
senin de ne cacık olduğun belli iran.
lafla peynir gemisi yürümüz
Abd ve israil için çember daralıyor
Yillardir yagmayip bol bol gürleyen liderler var bikac ülkede TMM
ABD, İRAN'A SAVAŞ AÇARSA , DÜNYADA MASONLARIN TEPESİNE ÇÖKER. BAKALIM O ZAMAN KİM KURTARACAK SİZİ.
Şeytan ABD ve katil israile karşı eğilmeyen bükülmeyen herkese selam olsun
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