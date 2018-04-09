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Son dakika! İran'dan ABD'ye tehdit gibi açıklama: Pişman olacaklar

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

İran-ABD arasındaki gerilim tırmanıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı son dakika açıklamasında 'Anlaşmayı ihlal ederlerse buna pişman olacaklar' dedi.

Son dakika! İran'dan ABD'ye tehdit gibi açıklama: Pişman olacaklar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı iptal edeceği yönündeki söylentiler hakkında, "Biz anlaşmayı ihlal eden ilk ülke olmayacağız ancak eğer onlar ihlal ederlerse buna pişman olacaklar" şeklinde konuştu.

Ruhani, "Düşündüklerinden daha hazırlıklı bir durumdayız ve bunu anlaşmayı ihlal etmeleri durumunda bir hafta içinde görecekler" açıklamasında bulundu.

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ABD İRAN Son dakika Trump

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
kafir ordusu şüphesiz Abd ab israil Arap Kürt ordusudur! ruslar gün gelecek islam islam dinine geçecek kıyametin bahsettiği o savaş olacaktır
@kalpakli Savaşı çok istiyorsan müslüman ve savaşcı işid kardeşlerine katılabilirsin, yalnız dün putini gömeceğiz diyip bugün orasını yaladığınız gibi olmasın
Klasik İran. Hep atarlı, giderli şarkılar. Ama hiçbir icraat yok. Sükunet sağlamayı dahi beceremiyor. Bu tür açıklamalarla ABD ve İsrail'in ekmeğine yağ sürüyor.
Olan olsun artık bizde hazırız.
Allah swt ikinizi bir birini düşrüüp yok etsin insanları mahfettiniz saçma ideolojiniz ile
İRAN DİKKAT ET KOMŞUN ABD NİN ÇOK YAKIN DOSTU MUTTEFİK 18 ÜSTÜNÜ KURMUŞ TÜRKİYEYE ORDAN FÜZE ATICAKLAR
Kahrolsun ABD ve yerli işbirlikçileri..
birşey çıkmaz...
amarikaya bez yetiştirin bu çok fazla korkutucu bi açıklama
İRANIN ETİ NE BUDU NE ? ARKASINDA DAYISI OLMASA HOROZLANAMAZ BU KADAR.
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