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Son dakika! İran'dan flaş açıklama: Çekilebiliriz

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2018 12:42 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'de "terör" bittiği zaman Şam yönetiminin yabancı güçlere ihtiyaç duymayacağını söyledi.

Son dakika! İran'dan flaş açıklama: Çekilebiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'de "terörizmin köklerinin bir an önce kazınmasını umduğunu" ve böylece bu ülkede yabancı güçlere ihtiyaç kalmayacağını söyledi.

Salı akşamı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Ruhani, Suriye'de yabancı güçlere artık ihtiyacın kalmayacağını belirtmesiyle İranlı güçlerin de ülkeden çekilebileceğinin işaretini vermiş oldu.

Benzer bir şekilde geçen ay Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelen Rus lider Vladimir Putin de, Esad güçlerinin son dönemlerdeki kazanımlarıyla birlikte ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesini önermişti.

Suriye rejimine destek veren yabancı güçlere mensup bir kumandan Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun ülkenin güneyindeki İsrail ve Ürdün sınırında muhaliflere karşı operasyon hazırlığında olduğunu söyledi.

Bu operasyon için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen askeri yetkili, öncesinde rejim güçlerinin Süveyde kenti yakınlarındaki IŞİD unsurları ile mücadeleyi tamamlayacağını kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
İRAN Suriye

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