Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Yazılı açıklama yapan İran Havacılık Kurumu, Türk uçağının düşmeden önce İran’dan acil iniş isteğinde bulunduğuna dair, sosyal medya dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, Türk pilotun bölgedeki Hava Trafik kontrol Merkezi’yle temasa geçerek teknik arıza yaşadığını ve alçalması gerektiğini, uçağın alçaldıktan sonra hız kaybedip radardan kaybolduğu belirtildi.
(DHA)
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