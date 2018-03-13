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Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2018 09:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; İran Havacılık Kurumu, önceki gün İran'da düşen Türk özel jeti pilotunun İranlı yetkililerden acil iniş izni istediği, İran'ın buna izin vermediği yönünde basında çıkan iddiaları yalanladı.

Yazılı açıklama yapan İran Havacılık Kurumu, Türk uçağının düşmeden önce İran’dan acil iniş isteğinde bulunduğuna dair, sosyal medya dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Türk pilotun bölgedeki Hava Trafik kontrol Merkezi’yle temasa geçerek teknik arıza yaşadığını ve alçalması gerektiğini, uçağın alçaldıktan sonra hız kaybedip radardan kaybolduğu belirtildi.
(DHA)

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İRAN iranda düşen uçak mina başaran hüseyin başaran

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Alevilerin parmağı var gibi bu katliamda
ulan it alevilerin bokunu ye bokunu biz sizin gibi diri diri can yakmayiz bu dunyada bir bok gibi yasama igrenc yaratik pislik...
@karanlikadam_2018 aleviler insan öldürmez.
@abuzerbk Aleviler ve şiiler müslüman değil dir.hurafelere inanan şamanlardır veya başka bir safsata.
onlara alevi denmez şii denir
@karanlikadam_2018 @karanlikadam_2018 senin karanlık tarafına bir s o k a r s a m aydınlanırsın sonra hep aydınlık kalmak istersin
idiotmusun .Düşüncelerinle ilk zanlı sensin
Alevilerin parmakladıgınıı söyledi rumuzu gibi ruhuda dinide karanlık adam
@karanlikadam_2018 ALEVİLERİN ALEVİ KÇNI TUTUŞTURSUN SENİN İNSAN MISIN SEN?
beyin olmayınca karanlıkta kalıyot insan demek
@karanlikadam_2018 müslüman deyilmiyiz
karakutu dinlenince belli olacak her şey
Karanlikadam_2018 Sen ne biçim bir insansın ırkçılık yapma insan ol biraz
lanet iran
amerikan usaklari basmis burayi isid kalintilari
tck216 ya göre suç işliyorsunuz.
Alevi bir ırk değildir alevi bir mezhebtir ben alevi değilim ama bir çok alevi arkadaşım var benden çok daha koyu müslümanlar
@erhankacar68 tarih boyunca hep alevileri dışladık nedense sahip çıksak onlar bizden daha çok cumhuriyet.i Atatürkçü . saygı duysak yeterli amam maalesef
Beyler bu yorum yine tepki çekecek ama mantıklı Düsünürseniz olabilecek birsey Uçak arıza yaptı Pilot belki İranna indirmek istedi Ama unutulan birsey var İranda içki içmek suç uyusturucu kullanmaksa idama kadar yolu var O uçagı belki indirmek istedi ama yolcular özelikle oraya arıza ufak diye indirtmediler Çünkü içindeki yolcular uçak özel vip uçak içinde aleme uygun ortam var Yani yolcular İran hükümetinden korktular uçak indigi an anında İran silahlı güçleri tarafından aranacak sonuçmu? hepsi tutuklanacaktı bunun korkusu ile uçagı indirmediler İçindekilere bakılırsada kimse inmesini istemz
Uçak daha önce 2 kez arıza vermiş falan teknik sevisi doğru yapılmamış ihmal edilmiş deniyor bu doğru ise çok büyük ihmal var demektir.Rahmetli pilotda daha önceleri uçmak istememiş yani cenaze namazına göz göre göre gidilmiş....
ALLAH MEKANLARIN CENNET EYLESIN AİLLENI ACIL SIFALAR
İsrail oyunu yunan oyunu şimdide iran oyunu bu
@karanlikadam_2018 senin o boş beynine anladın sen
alavi ney sünni ney kardeşim hepimiz müslümanız ya bırakın şu mesepciliği
kadın pilot olursa olucağı bu ..panik yapıp bilgiğinide unutup bayılmıştır belkide..sonrada çakıldılar yere
türk yetkilileri kabul etmiyorsa iddialarda gerçelik payı vardır
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