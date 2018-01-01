HABER

Son dakika! İran'da ölü sayısı 10'a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 12:55 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Son dakika haberlere göre, İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi...

İran televizyonunun son dakika haberine göre, İran'da beşinci gününe giren protestolarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
protesto İRAN Son dakika

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü!

ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü!

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Kuzey Kore liderinden şok tehdit!

Kuzey Kore liderinden şok tehdit!

İngiltere o başbakana suikast düzenleyecekti

İngiltere o başbakana suikast düzenleyecekti

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

Korkunç uçak kazası! 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'de polise silahlı saldırı!

ABD'de polise silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.