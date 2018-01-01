Son dakika! İran'da ölü sayısı 10'a yükseldi

İran televizyonunun son dakika haberine göre, İran'da beşinci gününe giren protestolarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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