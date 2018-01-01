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Son dakika! İran'da ölü sayısı 12'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ | 01.01.2018 12:55 | Son Güncelleme 2 saat önce

Son dakika haberlere göre, İran'da ekonomik darboğaza tepki olarak başlayan hükümet karşıtı gösterilerin bilançosu ağırlaşıyor. 5'inci gününe giren protestolarda 12 kişi hayatını kaybetti.

İran Devlet Televizyonu'nun verdiği bilgiye göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ancak başka bir ayrıntı verilmedi. Gösteriler, ülkede 2009'dan bu yana yaşanan en büyük protesto dalgası...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Halk, hükümeti protesto etmek ve eleştirmekte özgürdür" dedi. Ancak halkı provokasyonlara karşı uyardı. Gelişmeler ABD'nin de yakın takibinde. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Halkın kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz" denildi. ABD Başkanı Donald Trump da yeni yılın ilk dakikalarında İran'a yüklendi. Trump Twitter'dan "İran barışçıl göstericilerin iletişim kuramaması için interneti kapattı, iyi değil" mesajını paylaştı.

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protesto İRAN Son dakika

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Okuyucu Yorumları 56 yorum
haksizliga boyun eğmeyin, en azindan turkiyedeki koyunlar gibi olmayin.onlar gibi hirsizliga ölumlere neden olan insanlari destekleyip din sahtekarligi yapmayin.
satilmis insan abdnin i ti olmussun ama neyspsaniz bossssss islam hakim olacak halife erdogan olacak
Sizin gibi hain olmaktansa koyun denmesi bize çokta önemli değil
arkadaşlar halk jiç bir ülkede de kapalı rejimi istemezki.bizimkilerde baş vurmaya bailadılar,hayra alamet deyilki.asla bu halkı sudan iran afgan yapamazsınız.derhal khk meli kaldırıp ğarlamenter rejimine tekrardan geçilmesi lazım
Akıllı ol İran sonun Irak gibi Lübnan gibi Filistin gibi olmasın
@dadas25834 şimdi çok mutlularda ırak gibi olunca mutsuzmu olacaklar.
@gocebe09 şimdi mutsuz olan bir halk oldugunu nerden biliyorsun? fransız yapımı filmlerdenmi gördün kuş beyinli?
allah göstericilerin yardımcısı olsun.Demokrasi her ülkeye olduğu gibi bizim ülkemizi de lazım.Yolsuzluk ve hırsızlıkta sınır tanımayanların ve destekçilerinin allah belasini versin
@st.turhan34 abd nin gazıyla ülkesinde demokrasi arayanların sonundan ders çıkartmaktan aciz kalanlar bir gün abd oyunlarında kukla olacaklardır! demokrasi özgürlük hak devlete başkaldırarak alınmaz! gör tunusu! yatana maaş, evlenene ev araba, kimseye muhtaç olmadan yaşayan insanların çocukları ne hikmetse bodrolulaştı!! hayat şartları en iyi ihtimal 20 kat daha zorlaştı. hadi şimdi isteseler ya demokrasiyi özgürlüğü!!! isteyemezler çünki arkadalarında abd avrupa yok artık! onlar alacaklarını aldılar enkazı sahiplerine devrettiler bile...
abdnin getirdigi demokrasi demi. islam dusmani kansizlar
ve en ağır top en zoru dedikleri irana da sıra geldi...
abd şimdide iranda darbe yapmaya çalışıyor. İranda fazla hain yok başaramaz
İranda ajanlar yine faaliyette irana tavsiyemiz bu ajanların derhal gebertilmesi alınlarına tek kurşunla bir dahada irana ajan faaliyetleri yapanları asacaksın ki birdaha denemesinler.israil ve abd ajanları cirit atarken bunu düşünmeliydin giriş çıkışlarını kontrol altına almalıydın biz gezide yaşadık 2. bir girişimde bulunacaklardı onuda bastırdık şimdi yapmaya kalkan olursa işgal girişimini kefenlerini yanlarına alarak gelecekler yada ulkeyi karıstırmayacaklar siz direk imha edin ondan sonrada istihbarat gerekeni yapsın
10 larca sene dinistismarı ılerı somurulup yoksullasdırılmak canlarına tak dedi darısı başımıza
@leturka sen türkiyeyi iranlamı karşılaştırıyorsun. kusura bakma çok cahilsin. sana cevap vermeye bile değmez. belliki vasıfsız kaybedecek bir namusu bile olmayan zavallısın. terörden içsavaştan sadece hırsızlar ve it köpekler beslenir. biride sensin. burada ne isteyipte yapamıyorsun .
iran halkı kazanacak bu baskıcı şii rejmi tarihin tozlu sayfalarına gömülüp gidecek ve o yıllar İranın talihsiz yılları olarak hatırlanacak İran halkı kültürü ve tarihi ile özgür düşüncenin ön eli yerlerindendir en kısa sürede o eski günlerine yeniden dönücek
Devam nede olsa abd nin işine geliyor sizde ırak süriye Lübnan olursunuz abd size Fosforlu bombalar hediye edecek
eğer iranda bir halk devrimi gerçekleşirse bu tüm ortadoğuya yayılır.
Eğer Tebrizde olaylar başlarsa,bu girişim başarılı olur.
zaten tebrizde başladı sen arada birmi haber okuyorsun...bunlarında başına gelecek var abd gelip karısına kızına tecavüz ederek demokrasi barış refah getirir artık irana yorumcuların çoğuda böyle bir demokrasi istiyor sanırım az ders alın ders arap baharı denen kepazelik demokrasi arayışı kimin işi öğrenemediniz gitti abd eliyle bir kazanımınız olamayacağını az açın gözünüzü libya mısır ırak suriye bunlardan ders alın sizin iktidar nefretli söylemleriniz yüzünden abd size demokrasi getireceğim diye kıçınızdaki donu alacak hals uyuyorsunuz
bir ülkede demokrasi yoksa iktidar ile halk arasındaki zenginlik giderek uçurum oluyosa gidişat kötü demekdir allah o halka yardım etsin
Ya arkadaşlar bu batı hangi seneryoyu yazarsa bu cahil müslüman halklar (TC. Hariç ) çok net oynuyor... Amaç belli aptallar...
tüm orta dogu karisacak. iran yakinda suudi arabistani vurur. tek sorumlu veliaht prensi göruyorlar. Allah sonumuzu hayretlesin...
iranıda karıştırdılar bakalım başka neresi kaldı
yuksek enflasyonu protesto ile baslayan olaylar baska yone cekilmek.icin verilen muthis hayret firsatcilik icin mukemmel zaman
İran da da kadının biri çıkmış ben BAŞBAKAN OLACAĞIM diyor...Hiç te yabancı gelmedi
çevremizde olan olayları farkeder tek adamlıgın verdigi zararı iaşllah fark eder bu halk işallah
Bu sarıklılara!!! tam destek veren toplum taki açlık ve tüm bedenini kurtlar kemirene dek bu hurafelere hizmet edecek açıkça sonumuz İran’dan beter olacak birileri Sy.Akşenere lütfen belirtsin seçmeni halen kararsız gericilik konu olunca ön safada yer alıyor ya seçmenine şekil ver yada ASLA ama ASLA ASLA CUMHURBAŞKANI OLARAK KARŞIMIZDA DURMA ya ATATÜRKÇÜ olun yada Hepiniz yok olun gidin. Başkada sözüm yok saygılar.
2020 yılında amerika türkiyede büyük oyunlar yapacak akıllı olmamız lazım
iran rıza pehleviden sonra hümeyni rejimi uygulandı bu işler sıraylaysa bunlarıda yıkacaklar sonrası kim gelir bilemem kapalı bir ülke içden yıkmaya çalışıyorlar yapanda kendi halkı etraftaki ülkeleri görmüyorlarmı acaba da akıllı olmuyorlar iran kendilerini beyenmeyenleri gitmek isterse isteyenleri göndermeliler ülkelerinden benim ülkemdede beimsyeler orda yaşamak isteyenler varsa onlarda oraya gönderilsin bakalım kaç gün dayana bilecekler bende çok merak ediyorum ama tek bildiğim iran halkının akıllı olması gerek olmazsa devlet adına öldürülürler kimsede asla yardım edemez karışamaz karışmam
iran uyanık olmalı oyuna gelmemeli
dış güçlerin sömürgecilerin güdümündeki bizdeki 3-5 ağacın arkasına saklanan gezicilere benziyor...ülkemize verdikleri milyarlarca zarar yanlarına kar kaldı malesef...iran da aynı yolda ilerliyor...
çok sayıda diye abartılınca bende binlercesi var zannettim o sayıların üstünde demokrasi var dediğimiz Türkiyede meydana gelmekte polis hedef gözeterek silahını ateşliyor küçük çöcuk ekmek almaya gitmişti diyen ailesine günlerce polise taş atan terörist muamelesi yapılıyor sokakta öldüresiye dövülüp katledilen ünüversiteli kadın kız çocuk ayrımı yapmadan kendi gibi düşünmeyenleri demokrasi adına katleden bir zihniyet diğer taraftan demokrasi olmayan rejimine karşı abd ve israil sudilerin desteklediği asiler abd de polise ters davranışta bulunup öldürülenlerin sayısı bundan fazladır
yorumlara bakiyorumda gercekten millet olarak asalaklasmissiz! iran hükümeti hem irakta hemde suriyede hemde filistinde küffarla bir olup, müslümanlarin katledilmesine yardimci oldu! ve cogu ülkemizdeki durumdan sikayetci begenmeyen irana gitsin!
sıra iranda desene
demek ki ABD yandaşları ülkeye demokrasi getirecek ırak,süriye,libya gibi... Irak halkına sorsunlar sonra iş işden geçtikten sonra kafalarını vurmasınlar.. güzel Ülkemde de bir kaç çapulcu ağaç kisvesi altında ülkemi karıştırmaya çalıştılar ama başaramadılar ve inşallah da başarayamacaklar...
Sy editör ya ayılmadınız yada fazla taraftarsınız yorumlara lütfen sahip çıkın gece vardiyesindeki arkadaşımıza gönülden tşk ediyorum tarafsızlığını net bir şekilde ortaya koydu..
ajanlar iş başına amerika oyun oyunuyor diyorlar devletin hiç suçu yok sütten çıkmış ak kaşık evletin bütün kurumları rahat halk sefalet içinde okadar petrolün parası nereye gidiyor yazıklar olsun ki dış güçlere oyun oynatıyorlar sonra oyuna gelmeyin devlet büyükleri ne işe yarar makam mevki sahibi olup hava atmayamı geçen irandaydım anlattılar doktor çocuğun kolunu dikiyor parası olmayıncada dikişleri sökmüş sonrada millet ayaklanıncada kızıyorlar rahatları kaçmıştır devlet büyüklerinin
İran’ın Gezi’si başladı, ne diyelim? bizde sonu demokrasi yerine OHAL’le sonuçlandı; bakalım İran dinci yönetimden kurtulabilecek mi, yoksa Mollalar diktatörlüğe mi yürüyecek.
Irana da sira geldiyse sonra ki adim biziz etrafta karistiracak baska ulke kalmadi
İRAN HALKI OYUNA GELMEYİN BİZDEDE GEZİDE DENEDİLER OLAN ÜLKEYE OLUYOR
ekonomik darbogaza isyan eden halkı ilk başta ABD destekledi. ama ekonomik darboğaza ambargoyla sürükleyende kendisi. oyunu görmek var alkışlamak var. bizdede buna alkış tutup aferin diyenler var!!
şu yorum yapanlarin haline bakin amerikanin destekledigi bölmeye calitigi milyonlari oldurmeye multeci yapmaya calistigi oz evladi israili bu bolgeye hakim yapmak istedigi büyük oyunu goremeyip yok dinci tok horiz yok demokrasi gibi safsatalarla bu gunaha alet oluyorsunuz.Allah şuur versin size iran dan sonra sira bize gelecek o zaman gorecem sizi ameikali kopeklerinize yalvarirsiniz artik size yer verir ülkesinde
internetin kapandığı ülkelere bak. eleştirilmek isterseniz gelişirsiniz. göstericileri öldürmek yerine onları korursanız o zakan gelişmiş ülke olursunuz.
gözünüz aydın iran amerika sizede dmokrasi getiriyor ırak .libya gibi yaşadınız.
abd orayada el attı bunlar hiçmi görmedi ırak Libya suriye nin sonu ne oldu ne sizin derdinzi..
baskı rejimleri illaki bir nokta da patlar.
Adamlar koyun değiller zamlara karşı irandan bile ses var adamlarda tepki var koyun değiller
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