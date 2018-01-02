Son dakika! İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmanlarımız ülkede karışıklık çıkardı

İran'da dün gece gösterilerde 9 kişi daha öldü. Ülkede düzenlenen gösterilerde toplamda ölü sayısı 27'ye çıktı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, gösterilere ilişkin ilk açıklamasını yaptı. İran lideri, İran'ın düşmanlarının ülkede karışıklık çıkardığını söyledi.
Hamaney'den sonra ülkedeki en yetkili isim İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını belirtti ve "Bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" diye konuştu.
"ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan tarafından yönetiliyor"
İran’da protesto gösterileri ve şiddet devam ederken İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medyada İran'daki son olaylar hakkında yapılan “kara kampanyaları” İran halkına karşı başlatılan “vekalet savaşı” olarak niteledi.
Al Mayadeen kanalına konuşan Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran'daki son gelişmeleri değerlendirirken, “İran'daki olaylarla ilgili oluşturulan hashtaglar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan tarafından yönetiliyor”dedi.
Mehr Haber Ajansına göre, Şemhani, “Sosyal medya ve internet alanında İran'daki son gelişmeler ve olaylar hakkında yapılan kara kampanyalar İran halkına karşı başlatılan vekalet savaşıdır” ifadesini kullandı.
Ali Şemhani, İran halkının Suudi Arabistan’ın müdahaleci girişimlerine ABD Başkanı Trump’ınkinden daha fazla hassas olduğunu söylediği açıklamaları sırasında Batı’nın İran’la olan “düşmanlığının mantıksız olduğunu” da söyledi.
Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, İran’daki olayların kısa zamanda sonra ereceğini ve bunun endişe duyulacak bir konu olmadığını savundu.
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