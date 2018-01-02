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Son dakika! İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmanlarımız ülkede karışıklık çıkardı

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 13:24 | Son Güncelleme 5 dakika önce

Son dakika haberine göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'da bir süredir devam eden ve çok sayıda kişinin öldüğü eylemlerin ardından ilk kez konuştu. Hamaney, İran'ın yabancı düşmanlarının ülkede isyan çıkardığını ve bunu silah, para ve istihbarat ile desteklendiğini söyledi.

Son dakika! İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmanlarımız ülkede karışıklık çıkardı

İran'da dün gece gösterilerde 9 kişi daha öldü. Ülkede düzenlenen gösterilerde toplamda ölü sayısı 27'ye çıktı.

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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, gösterilere ilişkin ilk açıklamasını yaptı. İran lideri, İran'ın düşmanlarının ülkede karışıklık çıkardığını söyledi.

Hamaney'den sonra ülkedeki en yetkili isim İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını belirtti ve "Bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" diye konuştu.

"ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan tarafından yönetiliyor"

İran’da protesto gösterileri ve şiddet devam ederken İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medyada İran'daki son olaylar hakkında yapılan “kara kampanyaları” İran halkına karşı başlatılan “vekalet savaşı” olarak niteledi.

Al Mayadeen kanalına konuşan Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran'daki son gelişmeleri değerlendirirken, “İran'daki olaylarla ilgili oluşturulan hashtaglar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan tarafından yönetiliyor”dedi.

Mehr Haber Ajansına göre, Şemhani, “Sosyal medya ve internet alanında İran'daki son gelişmeler ve olaylar hakkında yapılan kara kampanyalar İran halkına karşı başlatılan vekalet savaşıdır” ifadesini kullandı.

Ali Şemhani, İran halkının Suudi Arabistan’ın müdahaleci girişimlerine ABD Başkanı Trump’ınkinden daha fazla hassas olduğunu söylediği açıklamaları sırasında Batı’nın İran’la olan “düşmanlığının mantıksız olduğunu” da söyledi.

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, İran’daki olayların kısa zamanda sonra ereceğini ve bunun endişe duyulacak bir konu olmadığını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayetullah Ali Hamaney İRAN açıklama

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Komple haritadan silerler insallah sizi,yobaz şah sevdalısı mollalar
@ermanca33 İNŞ
Haritadan tamamen silerler insallah sizi,şah sevdalısı yobaz mollalar
Kesinlikle katılıyorum dış güçlerin etkisi büyük sabır ve sakinlik diliyorum.
Vinçleri hazırla o zaman
sizi kıskanmıştır onlar...
hemen BELLİ NE DİYECEGİNİZ... YABANCI GUCLER......HALK ZULME AYAKLANAMAZ HEP APTALDIR DEGİLMİ...... SENDE DE BARİ FETÖNÜN İŞİ
Hırsız rüşvetçi diktatorlerin din adina dinsizlik yapan yezitlerin hic sucu yoktur. Degilmi
sen önce halkını bolluk refah huzurlu bir ortam sağla kimse senin ülkeni karistiramaz insanlar sizin gibilerin sürüsü değildir...
Hep öyle olur zaten.İnsanlar artık bıkmış olduklarından isyan etmiş olamaz mı?İlla yurt dışı destekli mi olması gerekiyor.Kendi özgür iradeleriyle bir şey yapamazlar mı?
ABD'Lİ YAHUDİLER (PENTAGON) , PYD'YE 3000 TIR SİLAHI NEDEN VERDİ, İRAN'I KARIŞTIRMAK.
@erhan.ak7878 Sene kafanı kuma sokmuşsun, PYD PKK iran güdümünde,kaç kere kara yılanı yakaladılar vermediler,çok cahil cuhelasınız çokta öyle uzak tarihi bilmene gerek yok 10-15 yıllık olanları izlesen ne haltlar olduğunu anlarsın.Pardon balık hafıza olduğunu atlamışım.
Bir birinize gireceginize gidin ABD ye girin
Dik dur eğilme bu millet seninle Ruhani !
Aynı bizimkilerin ağzı.
iran uyanık olmalı dış güçlerin oyununa gelmesin sokaklarda devlete karşı yaptıkları her olay düşmanın ekmeğine yağ sürmektir bu oyunun arkasındaki güçleri görmeyenler ya körler yada dış güçlerin maşası bölgedeki oyunu göremeyenler etrafındaki yangını bir görsünler Irak ,Suriye ne durumda ben İranlı kardeşlerime şunu söylüyorum bu oyunu bozacak olan sizlersiniz devletinizin yanında olun bu olayların sonucu kime hizmet ettiğini bir düşünün ve doğru olan yol ülkenize sahip çıkın düşmanı sevindirmeyin .
amerika tamamen düğmeye bastı ortadoğuyu kan gölüne sokacaklar çok tikkatli olun çünkü ortadoğunun DİREĞİ türkiyenin BAŞındaa korkulan olabilir
yok canım kedidir o kedi. başa gelmeyince bilinmiyor tabi. hadi bakalım destelediğiniz ülkeler ne kadar yanınızda duracak bakalım.
heye hep oyle olur bu dusman dedıgınız halkın ta kendısı ulan
İran giderse Türkiye sırada . Çomar sürüsü,, bide işin bu tarafından bakin
turkiyede sanmis kendini. o laflar burada ise yarar
nasıl cevap vereceğinizi biliyorsunuz Dostunuz ESED size öğretmiştir Kendi Şehirlerinizi İnsanlarınızı Tanklarla Uçaklarla vuracaksınız olay bitecek Kaçanlarada Biz burdan ekmek su vereceğiz ve sonrada Utanmadan "_Diktatör Erdoğan" die bağıracaz
şah da öyle diyor sovyetleri suçluyordu, baskıcı rejimlerin tek savunması dış güçler sanki iran şeriat diktatörlüğü değil demortaik rejim
SİZLER GÜYA MÜSLÜMANSINIZ. ZAMANINDA TÜRKİYE DE BAZI HADİSELER OLURKEN MUTLU OLUYORDUNUZ. FAKAT BİZLER ÜZÜLÜYORUZ SİZLERİN BU EMPERYALİST SİYONİST ÜLKELERİN TUZAĞINA DÜŞTÜĞÜNÜZE. ALLAH İRAN HALKINA YARDIM ETSİN. İRANLILAR TÜRK HALKINI ÖRNEK ALSIN....
Bu oyunu yıllardır oynuyor..demokrasi ve özgürlükleri sömürü araçı olarak kullanıyor..kendi ülkesindeki zencilere karşı hiç endişe duymuyor..özgürçe yapılan eylemleri desteklemiyor..bu bölgede karıştırmadığı darbe yapmaya çalışmadığı yer yok ..niye bu topraklar..niye abd burada..senin bu yerlerde ne işin var kimse demiyor..medya görsel yazılı basın düşünce kuruluşları fikir adamları hep bunlardan..
hangi İran şu 15 temmuzda darbe olacak diyen eğlenceler yapan İranmı
İşte şimdi çok dikkatli olmak gerekiyor. Bugüne kadar İran'a benzeyemezdik. Ama şimdi yılaa benzersek durum bizim için onlardan çok daha vahim olabilir
Kadınlara zorla basortusu taktırmaya ugrascağınıza teknolojiyle bilimle uretimle ugrassanız simdi bizim üzerimizde şöyle oyun oynuyolar böyle oyun oynuyolar gibi ortadogunun klasik lafını kullanmak zorunda kalmazsınız ama nerde sizde o kafa..
iran ozelligini kaybetmek uzere
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