Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Güvensizlikoyu önergesini veren Sosyalist Parti'nin 46 yaşındaki lideri Pedro Sanchez'in yeni başbakan olması bekleniyor.

Rajoy ''Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu'' diye konuştu.

İnsanlıkdışı kemer sıkma politikalarıyla birlikte anılan sağcı lider, başbakanlığa geldiğinde enkaz devraldığını, ülke yönetimini bulduğundan çok daha iyi durumda devretmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Rajoy, konuşmasının sonunda ''Tüm İspanyollara teşekkür ederim, iyi şanslar'' dedi.

MARİANO RAJOY KİMDİR?



Mariano Rajoy, 27 Mart 1955 tarihinde Santiago de Compostela, İspanya'da dünyaya geldi. Siyasi faaliyetlerine 1981 senesinde başladı.

Sağ kanat partisi Halk İttifakı'nın (AP) bir üyesi olarak Galiçya Parlamentosu Milletvekili seçildi. 1982 senesinde bölgesel Devlet Başkanı Antonio Rosón Pérez tarafından Xunta de Galicia bölgesinin Kurumsal İlişkiler Bakanı olarak atandı.

11 Haziran 1986 tarihinde Pontevedra İl Konseyi'nin Temmuz 1991 tarihine kadar Başkanı seçildi.