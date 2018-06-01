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Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

İspanya'da anamuhalefetteki Sosyalist Parti, iktidardaki Halk Partisi'nin yolsuzluk skandallarıyla ilgili güvensizlikoyu önergesi verdi. Tüm partilerin destek açıklaması üzerine Başbakan Mariano Rajoy, meclisteki oylamayı beklemeden istifa etti.

Güvensizlikoyu önergesini veren Sosyalist Parti'nin 46 yaşındaki lideri Pedro Sanchez'in yeni başbakan olması bekleniyor.

Rajoy ''Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu'' diye konuştu.

İnsanlıkdışı kemer sıkma politikalarıyla birlikte anılan sağcı lider, başbakanlığa geldiğinde enkaz devraldığını, ülke yönetimini bulduğundan çok daha iyi durumda devretmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Rajoy, konuşmasının sonunda ''Tüm İspanyollara teşekkür ederim, iyi şanslar'' dedi.

RAJOY

MARİANO RAJOY KİMDİR?

Mariano Rajoy, 27 Mart 1955 tarihinde Santiago de Compostela, İspanya'da dünyaya geldi. Siyasi faaliyetlerine 1981 senesinde başladı.

Sağ kanat partisi Halk İttifakı'nın (AP) bir üyesi olarak Galiçya Parlamentosu Milletvekili seçildi. 1982 senesinde bölgesel Devlet Başkanı Antonio Rosón Pérez tarafından Xunta de Galicia bölgesinin Kurumsal İlişkiler Bakanı olarak atandı.

11 Haziran 1986 tarihinde Pontevedra İl Konseyi'nin Temmuz 1991 tarihine kadar Başkanı seçildi.

1993 senesinde genel parlamentoya seçildi. 1996 seçimlerindeki zaferinden önce, "RTVE Parlamenter Denetim Komisyonu" PP-üyesiydi.

30 Ocak 2008 tarihinde, Mart 2008 İspanyol Genel Seçimleri'nde Almanya başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin desteğini aldıysa da Mart 2008'de Genel Seçimler'de kaybetti ve ana muhalefet partisi başkanı olmaya devam etti.

21 Aralık 2011 tarihinde İspanya Başbakanı olarak göreve başladı. 21 Aralık 2015 tarihinde, İspanya'da yapılan seçimlerde partisi oyların yüzde 26,8'ini alarak birinci parti olsa da, meclisteki çoğunluğu kaybetti. Kendisi 21 Aralık 2011 tarihinden bu yana Başbakanlık görevini devam ettirmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Mariano Rajoy istifa

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