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Son dakika! İsrail, Ağlama Duvarı tren istasyonuna Trump'ın adını veriyor!

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 12:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronoth gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Kudüs'teki Ağlama Duvarı Tren İstasyonu'na ABD Başkanı Donald Trump'ın adını vereceğini bildiriyor. Açıklamayı, Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz yaptı. Haaretz gazetesi ise, Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde inşa edilecek tren istasyonunun planlandığını sayfalarına taşıdı.

Son dakika! İsrail, Ağlama Duvarı tren istasyonuna Trump'ın adını veriyor!

Katz, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Donald Trump'a teşekkür etmek için söz konusu adımın atılacağı bilgisini verdi.

İsrail Ulaştırma Bakanı, "Duvar Yahudi insanlar için kutsal bir yer ve Trump'ın adının istasyona verilmesi kararını aldım" dedi.

Yerel basın, söz konusu hızlı tren inşaat projesinin Tel Aviv'le Kudüs'ü birbirine bağlayacağını ve 720 milyon dolara mal olacağını aktarıyor.

ABD lideri Trump, 6 Aralık tarihinde kameralar önüne çıkmış ve tüm dünyayı ayağa kaldıran Kudüs kararını açıklamıştı. Trump'ın imzaladığı belgeye göre, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçilik binası önümüzdeki yıllarda Kudüs'e taşınacak.

Filistinlileri sokağa döken karar, Şili'den Japonya'ya, Endonezya'dan ABD'ye yeryüzünün dört bir yanında protesto edildi. İsrail askerlerinin zaman zaman gerçek mermilerle dağıttığ Filistinli göstericilerden birçoğu protestolar sırasında hayatını kaybetti, onlarcası da gözaltına alındı.

Trump'ın kararını dünyanın gözünde çöpe atacak adım ise, Türkiye'den geldi. Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan ilk tasarı Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin vetosuyla karşılaştı ancak BM Genel Kurulu'nda yapılan tarihi oylamada ABD ve İsrail hezimete uğradı.

Bölgeyi yıllardır ateş topuna çeviren sorunu iki devletli çözmeyi öneren, Kudüs'ün nihai statüsüne BM gözetimindeki müzakerelerle karar verilmesini isteyen ve Trump'ın ilan ettiği kararın geçersiz olduğunu belirten tasarıya 128 destek verdi. ABD ve İsrail'le aynı oyu kullanan ülke sayısı ise yedide kaldı.

Tel Aviv yönetimi, ABD'nin tehditlerine rağmen 35 ülkenin de çekimser oy kullandığı tasarıyı kabul etmediğini açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ÇARESİ YOK YAHUDİ VE DESTEKÇİLERİ, SONUNDA YOK OLACAKSINIZ...
MİLLETİ SALAK YERİNE KOYMAKTA SINIR TANIMAYAN AKAPE LİLER TRUMP IN GELİŞİNİ DÖRT GÖZLE BEKLEMEDİNİZMİ HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ DEMEDİNİZMİ ?? HAYIRDIR ŞİMDİ NE OLDU HA ???
KAHPE İSRAİL
evanjelistler kendılerınce Allahı kıyamete zorluyorlarmıs ulan Allah bu yaptıklarınızı yanına bırakırmı olur ya Hz. İsa yeryuzune gelse yuzunuze tukurur
züccaciye magazasındaki fil trump'ın bu dünyada yaptıgı bir tek güzel şey var o da ivanka
az kaldı.... oralara bizim reisin isimini koyacakları günler yakın. beğenmeyen varsa, taaaaa.....
İZRAEL İN BU DÜNYADA YAŞAMA ŞANSI GİTTİKÇE AZALIYOR..TÜM İNSANLARI KENDİNE O KADAR ÇOK DÜŞMAN ETTİ Kİ..GÜNEŞİ GERİ DÖNDERMEK KADAR ZOR..İZRAEL DÜŞÜNSÜN..
körlerle sağırlar birbirini ağırlar
biz de vurduğumuz domuzlara trump adını veriyoruz
işgalci terör devletinin sonu malum...zulm ile abad olanın ahiri berbat olur...etrafını çeviren arap görünümlü yöneticileri olan arap devletlerinin vurdumduymazlıklarına güvenme...döktüğün masum müslümanların kanında boğulacaksın..
Vermek, karar almak kolay, okunurken biraz dil sürçmesi yaşanmaması için istasyonun adına TURP ismi verseler de olabilirdi!
iki deli birbirlerini ağırlıyorlar, turmp da yahudi sonuçta, birde şu Müslümanlar bir olsa her şey değişir de onu yapmıyorlar, yaptırmıyorlar... Şu gazetelerde ikide bir Mescidi Aksa diye verdiğiniz sarı kubbeli cami Kubbetü's-Sahra dır, bile bile mi gösteriyorlar onuda anlamadık, diğer taraftan Mescidi Aksa kubbesi gri daha küçük bir cami, yanlış yönlendirme yapmayın...
abc planlarını uygulamada görmek için bekliyoruz
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