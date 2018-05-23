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Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin

DÜNYA HABERLERİ  | 23.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

Filistinli protestoculara ateş açılmasını eleştiren Avrupa Birliği'ne patlayan Enerji Bakanı Steinitz, eşi görülmemiş bir tepki gösterdi. Steinitz, yalnızca iki hafta önce AB-İsrail ilişkilerini övmüştü.

Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin

ABD'nin Kudüs'e büyükleçiliğini taşıması ve peşinden gelen protesto dalgasında 60'tan fazla Filistinli'nin öldürülmesi, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail ilişkilerini sarstı.

Enerji Bakanı Yuval Steinitz, göstericilere ateş açılmasını eleştiren AB'ye eşi görülmemiş bir tepki göstererek "Binlerce binlerce cehenneme gidin" dedi.

Bakan Steinitz, yalnızca iki hafta önce AB-İsrail ilişkilerini övmüştü.

İsrail, AB'nin en önemli ticaret ortaklarından biri. Uluslararası örgüt ve Tel Aviv yönetimi arasındaki yıllık ticaret hacmi 36 milyar doları buluyor.

14 Mayıs'ta kutsal kentte büyükelçiliğini açan ABD'yi Guatemala ve Paraguay takip etti.

Başta Türkiye olmak üzere Avrupa Birliği, Rusya ve Çin gibi diğer önemli devletler ABD'nin adımına karşı çıkıyor.
(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
israil AB Kudüs Filistin Enerji Bakanı Steinitz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
merak etmeyin abd sizi zaten oraya götürüyor. batarken sizide çekiyor.
adımına karşı çıkıyor da ne oluyor sadece kınıyoruz ardından Ticaret yapıyoruz
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