Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir yetkili Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in füzelerine 'başarılı bir şekilde' karşılık verdiğini söyledi.
Suriyeli yetkili, Suriye hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Suriye devlet televizyonu bugün erken saatlerde yapılan yayınlarda, yeni bir İsrail saldırganlığı olarak niteledikleri olayın Şam yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.
FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş
Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!
Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı
Son dakika! Orhan Miroğlu'nun oğlu hayatını kaybetti
Tepki çeken 'çıplak flört' programı yeniden başladı!
İstanbul'da 'Bitcoin' operasyonu! 1 milyon 300 bin liralık vurgun
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
Dünyanın en kıllı adamı artık çok mutlu
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Siz bir de annesini görün
Okuyucu Yorumları 39 yorum