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Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

DÜNYA HABERLERİ | 07.02.2018 07:53 | Son Güncelleme

İsrail merkezli Haaretz haber sitesi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezlerine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Şam yakınlarında şiddetli 3 patlamanın duyulduğu aktarıldı. Suriye hava savunma sistemlerinin ise İsrail'in başkente yönelik saldırılarına karşılık verdiği ifade edildi.

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir yetkili Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in füzelerine 'başarılı bir şekilde' karşılık verdiğini söyledi.

Suriyeli yetkili, Suriye hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Suriye devlet televizyonu bugün erken saatlerde yapılan yayınlarda, yeni bir İsrail saldırganlığı olarak niteledikleri olayın Şam yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
israil Şam füze

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
BOP BAŞLADI HAYIRLI OLSUN AMPULCULER KINA YAKSIN
kına yak
@varki2 ne yiyip içiyorsunnuz bilmiyorum ki aynı boku konuşmaktan çenenizde yorulmadı
@varki2 o bop u israilin kıçına soktuk biz fırat kalkanı ile afrin operasyonu ile hayalleri yıkıldı israilin, pyd suriyede ne arıyor sanıyorsun abd neden binlerce tır silah verdi pyd ye, neden terör devleti kurudurmaya çalışıyorlar bunların hepsi büyük israil devleti için atılan adımlardı devlet oyunu gördü fırat kalkanı ile oyunlarını bozdu şimdi temizlik yaparak oyunlarını hüsrana uğratıyor sizler ne işimiz var suriyede derken cumhurbaşkanımız israilin oyunlarını bozuyordu, bop eş başkanı olarak da masada yer alıp israilin oyunlarını bozmuştu siz ne anlarsınız
@varki2 çakallar uluyor dünya seyrediyor.
Koyunları laf antılmaz
Koyunları laf anlatmak zor geçmişe bakmak lazım suriye sınırındaki mayınlı arazileri temizletip 49 yılığına israile vermek istediler genelkurmay başkanımız karşı çıktı ben temizlerim dedi toprak türk köylüsüne dağıtilmasını istedi israil çoktan sınır komşumuz olmuştu.
@nyedek ama şunu diyemedin 'neden İsrail orada'
@nyedek Kardeş Boş veeeeerr İt Ürür Kervan Yürür, Boş Teneke Çok Ses Çıkarır, 15 senedir bu içi boş tenekeler tıngırdayıp duruyor alıştık be kardeş
sen yakmışsın kınanı hayırlı olsun
@nyedek Eee siz de aynı boku yemekten ne zevk alıyorsunuz ?
Hep bir olup şu İsraili ezemediniz. Sürekli kendi kendimize didisiyoruz.
israilin gücüne ortafoğuda kimse erişmez birde ağbisi müsaade etmez.
İsrailin ne işi var şamda. AB VE İLERİ KOLLUK KUVVETİ ABD GÖREVE
abd nin ne işi var orda onu niye istiyorsun israil abd ve ingilizler hepsi aynidir
Karsılık verdi yazınca bende İsraille Süriyede füze attı sandım İrsaille bir füze atam insan vardı Oda Saddam dı onuda ABD idam etti
Rusya suriyeden cıksın madem korumaya geldin ne b. işin var orada senin..
israil vuruyor çıt yok Türkiye vurunca bütün dünya ayakta
Şerefsiz rezil İsrail,İnşallah gün gelirde senin başına bomba yağdırırlar.
israil samda cuma namazi kilicakmis
kudüs için dötünü yırtanlar israilin bu terörist saldırsı için tek harf etmiyor....ilginç değilmi...
@ozgurtura evet haklısın
büyük israil projesi hep acaba yalanmı diyordum söylerlerdi artık bu füze bunun kanıtı oyun belli gercekten bi oyun içinde oyun var
BEN BİR TÜRK VATANDASI OLARAK ARTIK TURKIYE ESADLA ANLASMALI SURIYENIN İRANIN IRAKIN BUTUNLUĞÜ TÜRKİYENİN BÜTÜNLÜĞÜ DEMEK ORTA DOĞUDA TURKIYE SON 15 YILDIR YANLIŞ POLİTIKA İZLEDİ TURKIYE Bİ 10 YIL DAHA BU YANLIŞ POLİTIKAYI İZLEDEYDI ORTA DOGU PARCALANIRDI YUZDE YUZ GEÇ OLSADA TÜRKİYENİN AKLI BASINA GELDİ ARTIK DİŞİNİ GÖSTERME ZAMANI GELDI BUGUNKÜ POLİTIKALARINDAN EGERKİ VAZ GECERSE TÜRKİYE GELECEK 30 YILDA ORTA DOGU PARCALANIR BEN AKP Lİ DEGILIM OY VERMEMDE AMA GELECEK SECIMLERDE AKP NIN TEKRAR IKTIDAR OLMASI LAZIM TÜRKİYEYI BU BATAKLIKTAN SADECE SAYIN ERDOGAN KURTARIR
Emperyalizm e uşaklık edenler utansın!
2 milyon kişinin katili esada iyi bir ders olmuş.israilin saldırısını destekliyorum.
Koskoca İSLAM ülkeleri birbirine düşüyo şu israil denen lüzumsuz devleti ortadan olsun
israilinde abd ninde rusyarınında arabında en iyisinin ta neyse yaşasın türk
3.dünya savaşının başlangıcı
kına yakma kına bence
israil şam a füze atıyor ama eset israile bir tane füze atamıyor, eset ancak kendi halkına zulmetsin
Rusya ne çıkacak suriyeden baba esedden beri ticari askeri ilişkiler var sizin beyniniz uçmuş uçmuş abd ci olmusunuz siz abd ci.
Gözdağı Takviye kuvvet geldi.
Hedef Büyük İsrail
"HADİ BAKALIM BM-Yİ TOPLAYIN SIKIYSA"!!!
Amerikayı yöneten Yahudiler hız alabadı.Bir taraftan Kurdukları İŞİD bir taraftan PKK,PYD,Bir taraftan Amerikan ordusu Nereye kadar
ANLADIMDA TAYİP BOP ÇU FAKAT İRAN VE RUSYA DAMI BOP ÇU BUNA BİR ANLAM VEREMEDİM.
İran ve Rusya Bop çulara karşı orda. Suriye toprak bütünlüğü için. Ama onlarda babalarının hayrı için değil yani.. Bence Burda yapılması gereken bu coğrafya da halkı olanların ne olursa olsun sulh yapıp sömürgeci devletleri evlerine yollamak
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