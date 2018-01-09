Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Haaretz gazetsinin haberine göre İsrail uçakları Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir noktada bulunan Kalamun bölgesinde Suriye ordusuna ait silah deposuna saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının Şam kırsalındaki El-Kuteyfe'ye yapıldığı bildirildi.

Saldırı sonrası Suriye ordusu, askeri üssündeki silah depolarına jet ve füzelerle saldırı yapıldığını doğruladı. Ordu yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri etkisiz hale getirdiğini belirtti.

İsrail ordusu Şam rejimine daha önce de birçok kez füze saldırısı düzenlemişti.