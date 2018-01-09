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Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 09:41 | Son Güncelleme 3 saat önce

İsrail ordusunun, Beşar Esad rejiminin Şam yakınlarındaki silah deposuna saldırdığı bildirildi. İsrail basını, savaş uçakları ve karadan karaya fırlatılan füzelerle Hizbullah'a ait noktalara saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Suriye ise İsrail'e saldırı esnasında hava savunma sistemleriyle İsrail'e ait bir uçağın vurulduğunu açıklandı.

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Haaretz gazetsinin haberine göre İsrail uçakları Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir noktada bulunan Kalamun bölgesinde Suriye ordusuna ait silah deposuna saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının Şam kırsalındaki El-Kuteyfe'ye yapıldığı bildirildi.

Saldırı sonrası Suriye ordusu, askeri üssündeki silah depolarına jet ve füzelerle saldırı yapıldığını doğruladı. Ordu yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri etkisiz hale getirdiğini belirtti.

İsrail ordusu Şam rejimine daha önce de birçok kez füze saldırısı düzenlemişti.

Rus basını: Suriye'deki üsse saldırıda yedi Rus uçağı imha edildi
ABD'nin YPG'ye verdiği silah ve mühimmat 13 noktada depolanıyor
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Anahtar Kelimeler:
silah Şam israil Beşar Esad Suriye

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Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Okuyucu Yorumları 52 yorum
Hala esad düşmanı olanlar, göremiyor mu gerçeği? İsrail neden sürekli suriyeye saldırıyor? Esad'a katil diyorsunuz adam ne yapsın ülkesini savunmayı bırakıp 30 tane örgüt mü çöksün ülkeye. Sonra israil mi hepsinin kontrolünü alsın?
@saldiray_berk_1978 ne olursa olsun halkına kurşun sıkamazsın tahtına yapışan katliamcı çıkarcı haindir bu devirde krallıkla ülkemi yönetilir Arabistan’a İran’a bunlarada sıra gelecek halkı kandıran adalete doğruluğa ihanet eden tipler
@saldiray_berk_1978 BU ARDA BİZDE İSRAİLLE BİRİZ BİR ÇALIŞIYORUZ VAY BE...BUNUDA GÖRÜN ODA ESADA DÜŞMAN BİZDE
@saldiray_berk_1978 Basit bir soru: Aynı durum Türkiye'de yaşansa Erdoğan'ın örgütler haklı demesini bekler miydiniz? Sırf kendi iktidarı için bile olsa bunu kabul etmeyeceği kesin. Esad ülkesini savunan bir arslandır. Tüm dünyanın üzerine saldırması tesadüf değil ahir zaman alametidir. Esad ehli beyttendir. Türkiye'de Esad düşmanlığı yapanların atalarının Timur döneminde Gürcistan, ordan da Türkiye'ye sığınan yezidin soyundan gelenler olduğu tarihi kayıtlarda mevcuttur. Hiç bir tesadüf değil... Araştır Türkiye. Gerçeği öğrendiğinde iş işten geçmiş olmasın...
çok değişiksiniz israil kime yol açmak istiyor oma bir bak ömçe tabiiki pkk ypgye ha esad o kadar masum insanı öldürdü ki yüzbinlerce ama isrsil saldırdı masum oldu öyle mi ya senin aileni yok etseydi bu yazının aynısını yazabilirmiydin merak ettim
neden sayın esad hem abd ve israilin köpekleştirdiği ypg pyd ile mücadele ediyor hemde işid denen ingiliz avrupa abd israil menşeli işid diğer adı deaş ile tayyipte diğer batılı ülke dediklerimiz bu yüzden esadı sevmez esad gittiği gün iran türkiye gider bunlar gittiği gün rusya eyyyyyy millet bu akp nin ipi ile kuyuya inme
Bunları kendi hallerine bırakın vursunlar birbirlerini :)
Erdoğan'ın Suriye düşmanlığı, ABD ve İsrail müslüman bir devleti yok ederken nasıl savaş çığırtkanlığı yaptığı ve sevinç naraları attığı dikkatimizden kaçmıyor. Şu da bir gerçek ki İsrail ve ABD işbirlikçileri ile birlikte batacak.
Eee hani S300' ler S400' ler neredeler???
@eye4u israil ile oynayan saunaya girmiş gibi olur S1200 de olsa önünde duramaz dünyanın bilmediği en üst teknoloji silahları var o yüzden önden buyrun lütfen
@eye4u KULLANMA KLAVUZUNU VERMEMİŞLER...
Bir gece ansızın gelirim demeden, vuruyor gördünüz mü, yapacaksan bir işi böyle yaparsın olur biter. Gelcem, yapçam, asarım, keserimle milleti oyalıyor bizimkiler sadece.
Eyy katil esad gitsin diyerek PYD'ye koridor açıp süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kaçıranlar pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar boynunda yahudi madalyası taşıyanlar kimin çocuğu gördünüz mu?...TÜRK milleti bu oyunu bozacak IYI gelecek Türkiye IYI Olacak Ne Mutlu Türküm Diyene!..
Kahramanlık budur işte vurdumu oturturlar.Bizde önce tükürür sonra yerdeki pislikle yalarlar sonrasında önüne arkasına yatarlar dahası bunuda kahramanlık hikayesi gibi anlatır yalandan tarih yazarlar.Dünya alem biliyor neyin ne olduğunu koyun sürüsü melesin dursun
şimdi sen koyun değilim mi demek istiyorsun chp zihniyetinde koyun olunmaz doğru vampirlikleriniz her fırsatta ortaya çıkar. din düşmanlığı yapmaya devam edin siz.
ne hakla vuruyor .suriye yi bu hale getirdiler hala ne istiyor.
Gerçekten Kodum mu oturtanlar belli oldu...
israil takılıo kafasına göre süper güç adamlar yakında bunlar bizede aynısını yapar.Az kaldı Türkiye ye yaklaşıyor
bu israil ne hakla suriyenin deposuna saldırıyor.kimse niye hesap soramıyor.
rusya ne yapıyorsun orada o zaman yumurta kadar ülke nin yaptığını göremediysen sendekiler taşmı atıyorlar..
Rusya askerini ve uçaklarını çekeceğini söylemiş. Sanırım ABD ile petrolleri masada paylaşmışlar onun için sesini çıkarmadı
al birini vur ötekine
rusların suriyedeki hava savunma sistemleri S 300 - S 400 leri uyumuşlarmı?
HADİ BAKALIM KUDÜS!E GÖSTERDİĞİNİZ TEPKİYİ İSRAİL'E DE GÖSTERİN!!!BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ GÖREVE ÇAĞIRIN!!!İSLAM ÜLKELERİNİ TOPLAYIN!O ZAMAN SAMİMİYETİNİZE İNANIRIM BEN?
Meydanlarda böğürerek İsraile atıp tutanlar İsrail ile aynı safta olduğumuzu neden açıklamayıp milleti kandırlar. Varmı bilen?
Ey Esad İsrail uçaklarını neden düşünmediğini aciklarmisin. Ey Putin Suriye'de ne iş yapar,sin hava savunma sisteminiz nerde S_400 fuzeleriniz
@ist.showman Ruslar danışıklı dövüş yapıyor esad meçbur eline bakıyor rusların. Biz esadla ilişkileri düzeltirsek ruslarda biraz terler
Yalan haber.İsrail Esedin silah deposunu kesinlikle vurmaz. ÖSOnun deposunu vurmuştur. Çünkü esed İsrailin sevdiği liderdir.Golan tepelerini israile bağışlayan diktatördür.
İSRAİL'E B FIRSATLARI VERENLERİ LANETLİYORUM. BESLENEN YILAN, BİR GÜN SAHİBİNE SALDIRIR. SURİYELİ NANKÖR, TERÖRİST GENÇLER DE ÜLKELERİNDEN KAÇIP, MÜLTECİ ADI ALTINDA ÜLKEMİZDE BESLENİYOR.
Sayın CB Erdoğan müslümansa kuran beni çarpsın...Suriyeyi İsraile yem etmek zayif düşürmek için bizhati İsraelin kurduğu DEAŞ TERÖRİSTLERİNİ destekleyip onlara tırlarla silah gönderdi..Ortadoğuda İsrailin en çok korkyuğu devlet Suriye idi ne yazıkki suriye zayıf düşünce İsrail belası hortladı....Cumaya gitmekle,Elhamdulillah demekle haç ve umre ile müslüman olunmaz...Kalbinde bu kadar pislik taşıyanlar
Hani Suriye'de S_300 hava füzeleri nerdesiniz? Rusya ABD,nin karşısında pasif kaldı. Suriye'den çekiliyorum dedi. Demekki Rus hava savunma sisteminden bı poh olmaz
TÜRKİYE HİÇ BİR ŞEY ÜRETEMEDİ YERLİ VE MİLLİ REZİDANSLARIMIZ OLDU BAŞKA BİR ŞEY YOK HAVA GAZI NEYMİŞ BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRMİŞİZ ADAMLAR BİZİ İZLEMİYOR SANKİ BÜLENT ECEVİT GİBİ BASICAN KAFALARINA AMA NERDE AMERİKA RUSYA ELİNDE OYNATIYOR ASRIN LİDERİNİ ONLAR NE DERSE O
ya ne kadar saçma konuşan adamlar var burada dayanamadım hesap aldım ya arkadaş vursan ne olacak bir an da ansızın vursan ne yazar kime zarar savaş olunca çok mu rahat edeceksin sen kimsin gücün ne ilk önce büyü ilerle sonra millete kafa tut israil yıllardır savaş için de arkasında destekçi abd var adamlar rahat maddi sıkıntı yaşamıyor neden mı sizler varsınız coca cola olmazsa olmas bilmem nescafe bir dünya adama yağdır parayı sonra burada ahkam kesersiniz. Beyler yağ kuyruğu, ekmek kuyruğu, gaz vs. kuyrukları çabuk unuttunuz herhalde yorum yaparken bir daha düşünün neyinize güveniyorsunuz ?
ADAM CEK CAK DEMİYOR VURUP BİTİRİYOR
babasının çiftliği ya...istediği zaman bombala ..istediği zaman öldür...ama adamlar israile kıytırktan bir roket fırlatsalar dünyayı ayağa kaldırırlar...zulm ile abad olanın ahiri berbat olur demişler...terörist ve işgalci devletin sonu yakındır...
AKP liler gibi bakalım duruma. PKK da hayır dediğine göre EVET diyen bir zihniyet buna da yanıt verin. TEYYİP gibi İsrail de Suriyeyi vuruyor. Esad mı haklı yoksa TAYYİP-İsrail Cephesi mi?
Esat+Putin,den ses yok. Hani Rus hava savunma füzeleri,? nerde Rus uçakları,? Danışıklı dövüş var.????
@ist.showman Esattan ses yok mu? Esat ne yapabilir ülkede kaç tane terör örgütü var bir de israile mi kafa tutacak. Asıl ses cıkarmayan rusya danışıklı dövüşü rusya ile abd yapıyor. Biz biraz esad'a destek versek ruslara böyle muhtaçta olmaz.
Al sana Rus hava savunma sistemi.! İsrail uçakları vurmuş Esad +Putin S-400 ile görmemiş
İkiside katil.. yiyin bitirin birbirinizide bu dünya kurtulsun sizin katliamlarınızdan.
katil esada karşı yapılanları destekliyorum siz teröre desdek veren katil esadı deskteliyorsunuz biri çıkıp bizim yapamadığımızı yapıyor tebrik ederim biz ancak katiller ve teröristleri besliyoruz
Amerrika esada karşı, israil esada karşı Türkiye'de esada karşı eee o zaman esada karşı amerika ve israilin yanında yer almış olmuyormuyuz?
Kim Kime vuruyor belli degil orda
daşşaklı bir hava savunma sistemin oldumu ülken üzerinde sivrisinek bile uçuramazalar.(s300-s400)
eeyyy İngiliz yalakalar, Arabistanlı LAVRANCEnin Arapları, eyyy Türk troller neredesiniz
Esada katil diyenler, terörist diyenler İsraile neden demiyor bağımsız bir devletin topraklarına uçaklarla saldırıyorsunuz? Esad kendi ülkesini teröristlere karşı savunduğu için suçlu oluyor Esed oluyor, ama ne hikmetse kimse sormuyor katil, tecavüzcü, hırsız işidçiler neden İsraile karşı savaşmıyor.
Suriye'nin İsrail uçaklarını neden düşünmediğini anlayamadım. S,200. s.300 hava savunması vardır, hiç bişe yapmamış. Bunlar danışıklı dövüş olmasın. !
Ortadoğunun petrolleri üzerinde hesapları olanlar şimdi silahlar satarak kazancını ikiye katlamak için yeni yeni devletler kurmanın yollarını arıyor
mısır arabistan ve türkiye dışında kalan ortadoğunun gerçekten müslüman islam aşığı ülkeleri birleşip israili yok etmeli
BAŞ ŞEYTAN İSRAİL.
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