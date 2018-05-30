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Son dakika! İsrail Gazze'ye harekat başlattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2018 01:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre salı sabah saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail'e roket atışları iddialarının ardından, İsrail uçakları Gazze'ye yönelik hava saldırısı başlattı. IDF, Gazze'de 25 HAMAS noktasını ve tünellerin hedef alındığı aktarıldı. Gazze Şeridi’nden de sınırdaki çeşitli İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlendi. Filistin halkı geceyi sığınaklarda geçiriyor. İsrail'de de sirenlerin çaldığı bildiriliyor.

Gazze'den İsrail'e roket atışlarının ardından gün boyu büyük gerilimin yaşandığı bölgede İsrail uçakları Gazze'ye yönelik hava saldırısı başlattı. Ağır bombardımanda birçok sivil yerleşim bölgesinin hedef alındığı bildiriliyor.

FİLİSTİN HALKI SIĞINAKLARDA

Gazze'de birçok yerleşim birimine düşen bombalar nedeniyle Filistin halkı geceyi sığınaklarda geçiriyor.

IDF, Gazze'de 25 HAMAS noktasını ve tünellerin hedef alındığını aktardı.

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GAZZE ŞERİDİ'NDEN İSRAİLE HAVAN SALDIRISI

Öte yandan Gazze Şeridi'nden de İsrail'in sınır kentlerine havan saldırısı düzenlendi.

Haaretz gazetesinin internet sayfasında yayınlanan habere göre, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden sınırdaki çeşitli İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlenmesi sonucu yaralananların sayısının 3’ü asker 5 kişi olduğu belirtildi.

ALARMLAR ÇALIYOR

İsrail'in güneyinde birçok bölgede alarmlar çalarken halk sığınaklara gitmesi konusunda uyarılıyor. İsrail'in Demir Kubbe olarak adlandırdığı koruma kalkanını geçen birçok füzenin bölgeye düştüğü de gelen haberler arasında.

TANKLAR GÖNDERİLDİ

Gazze'den salı günü İsrail'e 50'ye yakın roket aldığı belirtilmişti. İsrail Gazze Şeridi'ne tanklar göndermesinin ardından bombardımana başladı.

Bölgede son iki aydır ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kaynaklı gerilim yaşanıyor. Gazze'den atılan roketler ile başlayan gerilim 2014'ten bugüne HAMAS-İsrail arasındaki en önemli hareketlilik olarak nitelendi.


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