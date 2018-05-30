Son dakika! İsrail Gazze'ye harekat başlattı!

Gazze'den İsrail'e roket atışlarının ardından gün boyu büyük gerilimin yaşandığı bölgede İsrail uçakları Gazze'ye yönelik hava saldırısı başlattı. Ağır bombardımanda birçok sivil yerleşim bölgesinin hedef alındığı bildiriliyor.
Gazze'de birçok yerleşim birimine düşen bombalar nedeniyle Filistin halkı geceyi sığınaklarda geçiriyor.
IDF, Gazze'de 25 HAMAS noktasını ve tünellerin hedef alındığını aktardı.
Öte yandan Gazze Şeridi'nden de İsrail'in sınır kentlerine havan saldırısı düzenlendi.
Haaretz gazetesinin internet sayfasında yayınlanan habere göre, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden sınırdaki çeşitli İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlenmesi sonucu yaralananların sayısının 3’ü asker 5 kişi olduğu belirtildi.
İsrail'in güneyinde birçok bölgede alarmlar çalarken halk sığınaklara gitmesi konusunda uyarılıyor. İsrail'in Demir Kubbe olarak adlandırdığı koruma kalkanını geçen birçok füzenin bölgeye düştüğü de gelen haberler arasında.
Gazze'den salı günü İsrail'e 50'ye yakın roket aldığı belirtilmişti. İsrail Gazze Şeridi'ne tanklar göndermesinin ardından bombardımana başladı.
Bölgede son iki aydır ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kaynaklı gerilim yaşanıyor. Gazze'den atılan roketler ile başlayan gerilim 2014'ten bugüne HAMAS-İsrail arasındaki en önemli hareketlilik olarak nitelendi.
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