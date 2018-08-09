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Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.08.2018 23:43 | Son Güncelleme

İsrail ve Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda ateşkes sağlanarak 22.45'te yürürlüğe girdi.

Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı

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