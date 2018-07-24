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Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

İsrail, hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Esad rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait bir savaş uçağını vurdu.

İsrail ordu radyosunda yayımlanan haberde uçağın Suriye sınırları içine düşmüş olabileceği, pilotun durumunun bilinmediği ifade edildi.

Rus yapımı uçağın İsrail tarafından ateşlenen iki adet patriot füzesiyle düşürüldüğü belirtildi.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU AÇIKLADI

Savaş uçağının İsrail hava sahasının 2 kilometre içerisine girdiği açıklandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hava kuvvetlerimiz Golan'ın güneyinde Sukhoi tipi savaş uçağını düşürdü" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Suriye'den de açıklama geldi. Suriye jetin İsrail tarafından düşürüldüğünü doğruladı ancak uçağın Suriye hava sahasında düşürüldüğünü söyledi.

1985'DEN BU YANA İKİNCİ OLAY

İsrail en son Rus yapımı Suriye'ye ait bir savaş uçağını 1985 yılından bu yana 2014 yılında düşürmüştü. Uçak İsrail-Suriye sınırının 800 metre batısında düşürülmüştü.


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israil Suriye uçak düşürdü

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Esas oğlan ortaya çıkıyor ortalığı karıştıran bop canavarı
suriyenin uçak düşüyor bizde dolar yükseliyor bu ne ayak?
ne güzel tencere yuvallanmış kapağını bulmuş iki tane katil ülke hep mazlum kanımı akacak birazda onlardan aksın..
Israil çocuğu Bopcu papacilarin fetos ürünü deyyuslar ne sevinmiştir simdi
TROLCÜKLER NEREDESİNİZ ACABA? SIKIYSA BUNA DA CEVAP VERİN HADİ???
İSRAİL maalesef DÜNYANIN BAŞ BELASI TERÖRİST-CANİ-KATİL VE KALLEŞ DEVLET. YÜCE YARADANA NANKÖRLÜK EDENLERDEN BAŞKA NE BEKLENİR Kİ. İSRAİL bu cesareti kim ve kimlerden alıyor. ABD-İNGİLİZ-KAYPAK ARAP KRALLARI VE BOP EŞBAŞKANI YAHUDİ CESARET ÖDÜLLÜ DOSTLARINDAN.
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