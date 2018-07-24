Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü

İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait bir savaş uçağını vurdu.

İsrail ordu radyosunda yayımlanan haberde uçağın Suriye sınırları içine düşmüş olabileceği, pilotun durumunun bilinmediği ifade edildi.

Rus yapımı uçağın İsrail tarafından ateşlenen iki adet patriot füzesiyle düşürüldüğü belirtildi.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU AÇIKLADI

Savaş uçağının İsrail hava sahasının 2 kilometre içerisine girdiği açıklandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hava kuvvetlerimiz Golan'ın güneyinde Sukhoi tipi savaş uçağını düşürdü" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Suriye'den de açıklama geldi. Suriye jetin İsrail tarafından düşürüldüğünü doğruladı ancak uçağın Suriye hava sahasında düşürüldüğünü söyledi.

1985'DEN BU YANA İKİNCİ OLAY



İsrail en son Rus yapımı Suriye'ye ait bir savaş uçağını 1985 yılından bu yana 2014 yılında düşürmüştü. Uçak İsrail-Suriye sınırının 800 metre batısında düşürülmüştü.



