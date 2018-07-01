İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail ordusu, Sınırda çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle Suriye cephesine tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

İsrail ordusu, rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesini yaptığını açıkladı. Açıklamayı Reuters haber ajansı da 'son dakika' koduyla duyurdu.

İsrail'in Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürdüğü belirtilen ordu açıklamasında, Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler nedeniyle takviye ekiplerin görevlendirildiği belirtildi.

İHA

