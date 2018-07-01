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İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

İsrail'in Suriye sınırına tank ve ağır silah yolladığı duyuruldu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kararın bölgedeki çatışmaların artmasının ardından alındığı belirtildi.

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail ordusu, Sınırda çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle Suriye cephesine tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

İsrail ordusu, rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesini yaptığını açıkladı. Açıklamayı Reuters haber ajansı da 'son dakika' koduyla duyurdu.

İsrail'in Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürdüğü belirtilen ordu açıklamasında, Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler nedeniyle takviye ekiplerin görevlendirildiği belirtildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
israil Suriye

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
biz ve batı suriyeyi karıştıralım sonra siyonistler gelsin çöksün ???? yıllarca çocuklar ölüyor diye gaza gelip esedi devirmeye destek olan müslümancıklar siyonizme hismez etmektedir malesef...
BOP başlıyor tahminimce
kahrolsun israil...
adamsan sende gönder rusya
Aşkın susuz çölleri
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