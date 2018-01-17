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Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 10:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin ifadesine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "ABD, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e 2018 yılında taşıyacak" dedi. ABD, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının en az 2 yıl süreceğini söylemişti.

'Yeni bir çağın başlangıcı' olarak nitelediği Hindistan ziyaretine devam eden İsrailBaşbakanı Benyamin Netanyahu, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD'nin, büyükelçiliğini bu yıl içinde Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Sputnik'in aktardığı habere göre Delhi'den Gucerat'a giderken uçakta gazetecilere konuşan Netanyahu, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali yardımn büyük bölümünü kesmesiyle ilgili görüşü sorulan Netanyahu, şu anda ABD'de daha önce hiç görülmemiş 3 şey yaşandığını söyledi. Netanyahu bahsettiği 3 şeyin ilkinin büyükelçiliğin taşınması meselesi olduğunu belirtip "Kesin görüşüm, ABD'nin büyükelçiliğini insanların düşündüğünden daha kısa sürede, 1 yıl içinde taşıyacağı yönünde" dedi.

İkinci maddenin İran olduğunu söyleyen Netanyahu "İran konusunda çarpıcı değişiklikler var. Başkan Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili gerekli değişiklilere vakit ayırdı" diye konuştu.

Netanyahu son olarak da Trump'ın 'Filistin söylemini tekrarlayan ve Siyonizm'i reddeden' UNRWA'ya karşı çıkmasını övüp 70 yıl sonra ilk kez böyle bir şey olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü 'tekrar gözden geçirmek üzere' askıya aldığını açıklamıştı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, 65 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını ancak 60 milyon dolarlık yardımın ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) verileceğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kudüs israil

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu dünyada ilim gücü ve güç ise hakimiyeti getirir. israil deccali bunun en bariz örneğidir. güçlüyüm demekle güçlü olunmaz fakat bu ecnebilerin en büyük gücü bu din istismarcıları ve onların peşinden giden koyunlardır.
@y_ares israil'in şeriat devleti olduğundan haberin yok galiba.
israil'in şeriat devleti olduğundan haberin yok galiba
valla abdnin tanıması önemli değil müslüman ülkelerdeki krallar şeyhler ne yapacak bakalım ilk hangi müslüman tanıyacak bizim kadim dostumuzdu israil ticaretimiz şu anda çok iyi yaşıcaz görücez
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