Son dakika! İsveç'in başkenti Stockholm'de patlama

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, patlamaya bir el bombası yol açtı. Patlamada 60 yaşlarında bir adamla, 45 yaşında bir kadının yaralandığı belirtildi.

Stockholm polis departmanından Sven-Erik Olsson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, patlamanın yaralı şahsın yerden bir cisim aldığı sırada meydana geldiğini söyledi. Olayın ardından istasyon ve çevresi polis tarafından giriş-çıkışa kapatıldı.