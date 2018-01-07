HABER

Son dakika! İsveç'in başkenti Stockholm'de patlama

DÜNYA HABERLERİ | 07.01.2018 14:32 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Son dakika... İsveç yerel basını, başkent Stockholm'de metro istasyonunda patlama olduğunu duyurdu. Olayda şu ana kadar en az iki yaralı olduğu belirtildi. İsveç basınına göre patlamaya bir el bombası yol açtı.

Son dakika! İsveç'in başkenti Stockholm'de patlama

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, patlamaya bir el bombası yol açtı. Patlamada 60 yaşlarında bir adamla, 45 yaşında bir kadının yaralandığı belirtildi.

Stockholm polis departmanından Sven-Erik Olsson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, patlamanın yaralı şahsın yerden bir cisim aldığı sırada meydana geldiğini söyledi. Olayın ardından istasyon ve çevresi polis tarafından giriş-çıkışa kapatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
patlama Stockholm isveç Son dakika

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı

ABD Fırat Kalkanı bölgesindeki aşiretleri Türkiye'ye karşı kışkırtıyor

ABD Fırat Kalkanı bölgesindeki aşiretleri Türkiye'ye karşı kışkırtıyor

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye'de il il hava durumu

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Caddebostan'da silahlı kavga: 2 ölü

Okuyucu Yorumları 3 yorum
az daha terörizme hoşgörü göstersinler azıcık daha pkk lı beslesinler ülkelerinde sırf türk düşmanlığı yüzünden..farkında olamadıkları terörizmin eninde sonunda kendi başlarınada bela olcakları..
bi orası kalmıştı orayıda hallettiler ulan ulan bizim hapçı rızadan daha çok patlıyonuz
terörün hertürlüsüne karşıyım,hayvanlarda dahil hiç bir canlı haksız yere ölmesin..ilginçtir ki yabancı ülkelerde patlamalarda ölü ve yaralı sayısı 2 bilemedin 3
Diğer Haberler
Volkanik patlama nedeniyle ada boşaltıldı

Volkanik patlama nedeniyle ada boşaltıldı

Kuzey Kore’den Güney’e 5 kişilik heyet! Üst düzey isimler var

Kuzey Kore’den Güney’e 5 kişilik heyet! Üst düzey isimler var

İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

İran Devrim Muhafızları: ABD, İngiltere ve İsrail tarafından çıkarılan kargaşaya karşı galip geldik

Trump'tan Kim Jong-un ile görüşmeye yeşil ışık

Trump'tan Kim Jong-un ile görüşmeye yeşil ışık

Suudi Arabistan'da 11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı

Suudi Arabistan'da 11 prensin gözaltına alındığı iddiası doğrulandı

Almanya, İsrail devletini tanımayan göçmenleri sınır dışı edecek

Almanya, İsrail devletini tanımayan göçmenleri sınır dışı edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.