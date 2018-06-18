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Son dakika! Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 03:35 | Son Güncelleme

Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika! Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

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Japonya Son dakika deprem Osaka

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