Son dakika! Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var

Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında deprem meydana geldi. 6.1 büyüklüğündeki depremde üç hişi hayatını kaybetti.
Japonya'da Osaka yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde üç kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 9 yaşında bir kız çocuğu da var. Deprem sonrasında tsunami alarmı verilmedi, su şebekelerinde hasar olduğu belirlendi.
Deprem ilk olarak 5.9 olarak açıklansa da daha sonra 6.1 büyüklüğünde olduğu belirlendi.
NÜKLEER SANTRALLERDE HASAR YOK
Japon elektrik dağıtım şirketi Kansai Electric, Osaka yakınlarında bulunan Mihama, Takahama ve Ohi nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığını açıkladı.
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