Son dakika! Kahire'de büyük patlama

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında bulunan iki yakıt tankerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Resmi kaynaklar yangının kontrol altına alındığını belirterek uçuşları etkilemediğini açıkladı.

(İHA)





