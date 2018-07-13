HABER

Son dakika! Kahire'de büyük patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 00:22 | Son Güncelleme

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında bulunan iki yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından büyük yangın çıktığı kaydedildi.

Son dakika! Kahire'de büyük patlama

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında bulunan iki yakıt tankerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Resmi kaynaklar yangının kontrol altına alındığını belirterek uçuşları etkilemediğini açıkladı.

(İHA)
MİSİR


PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Tsipras: Erdoğan ile gerilimi düşürmek üzere anlaştıkTsipras: Erdoğan ile gerilimi düşürmek üzere anlaştık
Suriye'de isyanın başladığı Dera tekrar rejimin kontrolündeSuriye'de isyanın başladığı Dera tekrar rejimin kontrolünde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kahire havalimanı Son dakika patlama mısır

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Adnan Oktar'a ne oldu? Dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’den ilginç görüntüler

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’den ilginç görüntüler

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!

MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.