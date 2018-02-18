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Son dakika! Kamışlı'da patlama: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2018 23:24 | Son Güncelleme

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi.

Son dakika! Kamışlı'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi.

Suriye'nin Kamışlı kenti Hileziye mahallesinde saat 22.30 sıralarında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişinin de yaralandıği belirtildi. çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulansın sevkedildiği öğrenildi.

Bu arada şiddetli patlamanın Nusaybin'den de hissedildiği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Kamışlı Nusaybin patlama

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