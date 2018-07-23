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Son dakika! Kanada'da silahlı saldırı: Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2018 06:46 | Son Güncelleme

Kanada'nın Toronto kentindeki silahlı saldırıda biri çocuk en az 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Son dakika! Kanada'da silahlı saldırı: Yaralılar var

Toronto'daki silahlı saldırının Danforth ve Logan caddelerinin bulunduğu bölgede yaşandığı belirtiliyor.

Basında çıkan haberlere göre olayda biri çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralıların durumları henüz bilinmiyor.

Bazı yaralıların olay yerinde tedavi edildiği bazılarınınsa yakınlardaki hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada toronto silahlı saldırı

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