Son dakika! Kanada'da silahlı saldırı: Yaralılar var

Toronto'daki silahlı saldırının Danforth ve Logan caddelerinin bulunduğu bölgede yaşandığı belirtiliyor.

Basında çıkan haberlere göre olayda biri çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralıların durumları henüz bilinmiyor.

Bazı yaralıların olay yerinde tedavi edildiği bazılarınınsa yakınlardaki hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

