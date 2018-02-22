Son dakika! Karadağ'da ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Saldırı, Çarşamba günü (Şubat 21) gece yarısından beş dakika önce geldi, vatandaşlar bölgede iki patlama duyduklarını söyledi. İsmini açıklamak istemeyen bir polis yetkilisi, Reuters'e, "Bir olay vardı" açıklamasında bulunurken, detay vermedi.
Podgorica'daki bir Reuters fotoğrafçısı, elçiliğin bulunduğu sokağın bir polis aracı tarafından kapatıldığını, ancak gözle görülür bir hasar olmadığını belirtti.
Elçilik, bir uyarı gelene kadar ABD vatandaşlarını uzak durmaları için uyardı.
İnternet sitesinde "Podgorica'daki ABD Büyükelçiliğinde aktif bir güvenlik durumu olduğu konusunda ABD vatandaşlarını uyarıyoruz. Bir sonraki duyuruya kadar elçilikten uzak durun" ifadelerine yer verildi.
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin en küçüğü olan Karadağ, geçen Mayıs ayında NATO'ya katılan 29'uncu ülke oldu.
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