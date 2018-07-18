Son dakika... Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kıbrıs basınının aktardığına göre 150 civarında mülteciyi taşıyan bir geminin, Yeni Erenköy Sahil'inin 16-17 mil açığında battığı bildirildi.
16 KİŞİ ÖLDÜ 30 KİŞİ KAYIP
Sahil Güvenlik Kurtarma ekiplerinin olaya müdahale ettiği ve 16 ölü 30 kayıp olduğu 101 kişi ise kurtarıldığı edinilen bilgiler arasında.
Mültecileri taşıyan geminin Türkiye Arama Kurtarma bölgesinde olmasından dolayı arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den gelen arama kurtarma ekipleri de katıldı. KKTC Sahil Güvenlik ekipleri karadan ve havadan arama kurtarma çalışmalarına destek verildi. Kurtarılan mültecilerin Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.
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