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Son dakika! Kiev'de bomba paniği!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2018 14:30 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba ihbari nedeniyle 5 metro istasyonu kapatıldı.

Son dakika! Kiev'de bomba paniği!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba ihbarı nedeniyle 5 metro istasyonu kapatıldı. Bu akşam Liverpool ile Real Madrid'i bir araya getirecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı Kiev'de gelen ihbar nedeniyle özellikle şehir merkezinde güvenlik önlemleri arttırılırken, 5 metro istasyonu yolculara kapatıldı, güvenlik kontrolü yapılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Ukrayna bomba saldırı

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