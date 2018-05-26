Son dakika! Kiev'de bomba paniği!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba ihbarı nedeniyle 5 metro istasyonu kapatıldı. Bu akşam Liverpool ile Real Madrid'i bir araya getirecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı Kiev'de gelen ihbar nedeniyle özellikle şehir merkezinde güvenlik önlemleri arttırılırken, 5 metro istasyonu yolculara kapatıldı, güvenlik kontrolü yapılıyor.

Ayrıntılar geliyor...



