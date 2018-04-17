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Son dakika! Kimyasal heyet kritik bölgede

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; OPCW heyeti, Suriye'deki kimyasal saldırı iddiasını araştırmak üzere Duma'ya gitti.

Son dakika! Kimyasal heyet kritik bölgede

Ayrıntılar geliyor...

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DUMA kimyasal saldırı Suriye Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh

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