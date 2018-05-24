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Son dakika! Koalisyon güçleri Suriye'yi vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 02:04 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının verdiği bilgiye göre koalisyon güçleri Suriye'nin doğusunda rejim güçlerine ait askeri hedefleri vurdu.

Son dakika! Koalisyon güçleri Suriye'yi vurdu

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Koalisyon Güçleri

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