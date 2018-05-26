Son dakika! Kore'de sürpriz görüşme

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelme planı yaptığı, ancak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla iptal ettiği zirvenin ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in, sınırdaki tarafsız bölgede yeniden bir araya geldiler.

İki Kore liderinin ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong Un'un görüşme ihtimali üzerine görüştükleri belirtildi.

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