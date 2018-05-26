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Son dakika! Kore'de sürpriz görüşme

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelme planı yaptığı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in yeniden bir araya geldiler

Son dakika! Kore'de sürpriz görüşme

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelme planı yaptığı, ancak geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla iptal ettiği zirvenin ardından, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney Kore lideri Moon Jae-in, sınırdaki tarafsız bölgede yeniden bir araya geldiler.

İki Kore liderinin ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong Un'un görüşme ihtimali üzerine görüştükleri belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Güney Kore Donald Trump ABD

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