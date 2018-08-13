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Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 12:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ticareti yerli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Çin, Rusya, İran ve Ukrayna gibi ülkelerle gerçekleştirilen ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirmişti.

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Rusya, Türk ekonomisindeki dalgalanmaların birlikte gerçekleştirilecek projeleri etkilemeyeceğini ve milli para birimlerinin kullanılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, "Şu anki durumun projelerimizi etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum ama her şey yolunda devam ediyor" dedi. Peskov, iki ülke arasındaki proje ve ekonomik ilişkilerde milli para birimlerinin kullanılmasının planlandığını açıkladı. Peskov, milli para birimi uygulamasından önce detaylı bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Dün Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD dolarının uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirterek "ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de euro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD’nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirerek "ABD’nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kremlin Rusya Recep Tayyip Erdoğan milli para birimi ticaret

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Particiligi birakalım artık tayyip erdoganda ölecek kimse fani degil dolari bu krizde silmemiz lazim bu ekonomik şavaştan zaferle cıkcaz Zafer inananlarındır önemli olan Türkiyenin varligi
@casper3407 PARTİCİLİĞİ YAPANLARIN ÜLKEYİ GETİRDİĞİ DURUM ORTADA . İŞİ BİLMEYENLERİN BEN YAPARSAM OLUR DEDİĞİM DEDİK ÇALDIĞIM DÜDÜK ANLAYIŞINDAN ÖTÜRÜ BU GÜNLERİ YAŞIYORUZ. ÜRETİMİN OLMADIĞI HER ORTAMDA BU SIKINTILAR OLUR . SATMA DEDİK BABALAR GİBİ SATARIZ DEDİLER. DİĞER PARTİLER DESTEK AÇIKLMASI YAPARKEN AKPDEN BİRİ ÇIKIP TESEKKÜR EDİP OTURUP ORTAK YOL PLANI YAPALIM DEDİLER Mİ ? DERLERSE YAPARLARSA ÇIKAR YOL BULUNUR YOKSA BURNUN DİKİNE GİDEREK BU İŞLER OLMAZ.
çok haklisin sonuna kadar katiliyorum işe suriyelileri ulkeden def etmekle başliyalim
abd 'nin derdi de tamda bu. Yerli para olayını hayata gecirilebilirse dolara bağımlılık azalacak buda abd denen devletin işine gelmiyo.
peki de ülkende ne üretiyorsun da Amerika'dan birşey almayacaksın yerli para kullanacaksın. önce vizyonu olacak sonra yerli para demek gibime geliyor. yoksa yerli para ile alim yapmak süper
TEŞEKKÜRLER RUSYA! GERÇEK DOST ZOR GÜNDE BELLİ OLUR! AYRICA KURTULUŞ SAVAŞINDAKİ YARDIMLARINIZI DA UNUTMADIK!!!
orası öyle tabi de bende yeni Antalya Kemerden geldim o kaymak gibi Rus kızlarını unutamıyorum
ABD karşılığı olmayan bir para birimi ole Dünyayı daha fazla sömüremez eninde sonunda dibe çakılacak Bölge ülkeleri alışverişlerinde kendi paralarını kullanmalı
yerli para sistemleri bütün dünyayı etkileyecektir. daha sonra bankacılık sistemine kadar değişimler olacaktır. tabiki amerika buna engel olmak için 3 5 yeri bombalar.
Yıllarca rusyayı destekleyenlere komünist dediniz allahsız dediniz şimdi bakıyorum tüm akepeliler mhpliler komünist sever olmuş.
@thepain sizde kahrolsun Abd naraları atıyordunuz şimdi onlarla kanka oldunuz..Trump sever..
@thepain rusya çok uzun yıllardır sosyalizm yada komünizm le yönetilmiyor ki sen neyin kafasını yaşıyorsun. Yada kaç yıl öncesinde takılıp kaldın.
@thepain usya çok uzun yıllardır sosyalizm yada komünizm le yönetilmiyor ki sen neyin kafasını yaşıyorsun. Yada kaç yıl öncesinde takılıp kaldın.....
Canım türkiyem. Bugün bir kez daha Türk olmakla gurur duydum. Döviz bürolarının önünde elindeki az miktarda parayı bile tl ye çevirmeye çalışan insanları görünce. Allahım bize güç ver. Bizi yok etmeye çalışanlara inat.
yeminle dalga geçiyor...beyler dolar sebep değilki sonuç.dolar yakmalar...dünyaya güldürüyoruz kendimizi.ekonominin yapısal sorunları var.kırılgan.üretmiyoruz .ithalata dayalı dışardan geleck sıcak parayla buraya kadar..deniz bitti.herşey satıldı.betonla buraya kadar...dolar yakarak kriz atlatmaya çalışan tek ülkeyiz.
@remziyattara hiç düşündünmü üretmiyorsak neden bu güne kadar dolarda böyle yükselmeler olmadığını akp hükümeti daha 5 yıllık değilki üretmedi de sonucunda dolar yükseldi diyelim...evet kendi ürünlerimizi üretmiyoruz katma değerli markalarımız yok ihracat açığımız var kabul ama bugün bu dolar daki artış euro daki artışlar spekuletif bir artış olduğu açık ve net her alanda türkiyedeki gücünü kaybeden abd bedel ödetmeye ve darbede yapamadığını baskılarla yapmaya çalışmakta
her yıl 20 milyar dolarlık doğalgaz satıyor bize. samimi ise doğalgaz anlaşmasını ruble üzerinden yapsın.
petrolü kontrol ediyorsan parayıda kontrol edersin zamanı geldiğinde dolar seven arapların acı çekerek ölmesini istiyorum
önümüzdeki sene Amerika da kriz olucaz hemde çok büyük krize girecekler yazın Bunu kenara
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