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Erdoğan ve Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le 26 Temmuz'da görüşecek.

Erdoğan ve Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, gazetecilere konuşan Uşakov, Putin ile Erdoğan'ın perşembe günü Johannesburg'da yapılacak BRICS zirvesi kapsamında görüşeceğini ifade etti.

Uşakov, ikilinin gündeminde Suriye'deki durumun olacağını kaydetti.

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Kremlin erdoğan putin görüşme

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