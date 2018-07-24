Erdoğan ve Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini söyledi.
Sputnik'in haberine göre, gazetecilere konuşan Uşakov, Putin ile Erdoğan'ın perşembe günü Johannesburg'da yapılacak BRICS zirvesi kapsamında görüşeceğini ifade etti.
Uşakov, ikilinin gündeminde Suriye'deki durumun olacağını kaydetti.
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