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Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 14:02 | Son Güncelleme 38 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürt temsilcilerin açıklamaları hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi.

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Sputnik'in son dakika haberine göre, Peskov'a bugünkü basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin harekatı nedeniyle Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürt güçlerin açıklamaları soruldu. Peskov, "Türkiye'nin Afrin harekatı hakkında dün söylediklerime ilave edeceğim bir şey yok" yanıtını verdi.

'SURİYE VE TÜRKİYE HÜKÜMETLERİYLE TEMAS HALİNDEYİZ'

Bu arada Peskov, Rusya'nın Afrin harekatını azami dikkatle izlediğini ve Rus temsilcilerin Suriye ve Türkiye yönetimleriyle temas halinde olduklarını kaydetti. Peskov, "Önceden olduğu gibi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını temel ilke olarak görüyoruz. Afrin'deki harekatla bağlantılı olarak insani konuları da dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı. YPG Genel Komutanı Sipan Hemo, iki yıldır Afrin'de güç bulunduran Rusya'yı Kürtlere ihanet etmekle suçlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Kremlin Dmitriy Peskov

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
kürtler dünya üzerinde emperyalizm güçünün şamar oğlanı olmuştur olacaktırda
ne oldu satılık kırolar:)))
çok bilmiş yorumcular İlker Başbuğ un lafına balıklama atlayıp ESED e olan bağlılıklarını yine dile getirmişler AFRİN ESED e falan bırakılmayacak ÖSO Güçleri kontrolunde olacak ve Türkiyede ki Mültecilerin bir kısmı o bölgeye yerleştirilecek Mültecilerin geri kalanı içinde zaten Bizim söylediklerimiz ortada Onlarda geri Dönecek Çünkü PYD PKK şerefsizleri Fıratın değil DİCLE nin doğusunaÇekilecekler
Türkiyesiz hiç bir güç muzaffer olamaz bunu tüm dünya çok iyi biliyor ve bizlerde rusların dosthane yaklaşımlarına karsılıksız kalmayacağız elbette bunun hesabını abd ve ab çok acı şekilde görecekler hiç bir ihanet karşılıksız kalmaz abd ve ab.
BÜTÜN TERÖR MİHRAKLARINA ÖLÜM. KAHROLSUN EMPERYAL ABD VE UŞAKLARI.
Kürtler demeyi kesin. Ben kürdüm bu vatan için canımı veririm. Bunlar ocağımıza göz dikmiş Amerikanın kuklası YPG/PKK terör örgütüdür.
suriye de olan her ülke kendi çıkarı nı düşünüyor. tr osu yu yanına almış, abd ypg yi yanına almış, rusya rejimi yanına almış düşünün işte suriye de kaç silahlı grup var. buda bize gösteriyor ki bir ülkenin halkı bir olmazsa kardeş geçinmezse her grup aynı tarafa cekerse sonu suriye gibi olacaktır çoğu konularda ab yi kötülemekte halkıyız ama demokrasi özgürlükle ab yi örnek almamız lazım. ab nin geçmişinde olan savaşları vi araştırın görün. kısacası en sonunda daha fazla demokrasi ve insan haklarında mutabık kaldıktan sonra ab de savaşlar devri kapanmıştır.
Putin ve Erdoğan Amerika'nın ne yapmak istediğini biliyor ona göre davranıyor. YPG/PKK da kendini Adam yerine koyuyor siz sadece geçiş süreci kuklasınız.!!
Son dakika!!!!! Önemli açıklama!!!! : "yorum yok"...bu mudur önemli açıklama?
doğruki susuyorsunuz
Bu hainler dünyanın en çok kullanılan yeni dönem oyuncakları olduğunu daha anlamadılarmı puhahuahhua
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