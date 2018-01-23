Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Sputnik'in son dakika haberine göre, Peskov'a bugünkü basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin harekatı nedeniyle Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürt güçlerin açıklamaları soruldu. Peskov, "Türkiye'nin Afrin harekatı hakkında dün söylediklerime ilave edeceğim bir şey yok" yanıtını verdi.
'SURİYE VE TÜRKİYE HÜKÜMETLERİYLE TEMAS HALİNDEYİZ'
Bu arada Peskov, Rusya'nın Afrin harekatını azami dikkatle izlediğini ve Rus temsilcilerin Suriye ve Türkiye yönetimleriyle temas halinde olduklarını kaydetti. Peskov, "Önceden olduğu gibi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını temel ilke olarak görüyoruz. Afrin'deki harekatla bağlantılı olarak insani konuları da dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı. YPG Genel Komutanı Sipan Hemo, iki yıldır Afrin'de güç bulunduran Rusya'yı Kürtlere ihanet etmekle suçlamıştı.
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