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Son Dakika... Krizin ardından ABD Dışişleri'nden flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve ABD sorunu çözmek için çalışacak" denildi.

Son Dakika... Krizin ardından ABD Dışişleri'nden flaş açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Türkiye ve ABD sorunu çözmek için çalışacak. Çavuşoğlu ve Pompeo pek çok konuda yapıcı bir görüşme yaptı" denildi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan, Rahip Brunson ile ilgili gelişmelerden sonra ABD'nin aldığı yaptırım kararlarının ardından yüz yüze yapılan ilk görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir araya gelmişti.

"Biz Türkiye olarak sorunları diplomasi ve diyalogla çözmeyi arzu ettik, yaklaşımımız da böyle oldu. Tehdit dili ve yaptırımlarla sonuca varılmayacağını söyledik ve bugün de tekrarlandık. Bunun da anlaşıldığını düşünüyoruz.

Son derece yapıcı bir görüşme olduğuınu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin tamamının çözülmesi beklenemez. Ama yakın işbirliği içinde çalışmak konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, Münbiç ve İdlib dahil, hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirdik." açıklamasında bulunmuştu.

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ABD Türkiye yaptırım Singapur görüşme Dışişleri Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sorunu sanki Türkiye cıkarıyorda beraber çözelim.
dolar aliriz duşer, altin aliriz duser. turk lirasina ceviririz hepsi artar. 9 ay once 40 bin liram vardi suanda 40 bin liram var.
Ne oluyor kim kimi oyalıyor gündem ayarımı gene
problem yarat, tepki olc, yardim istemesini sagla, cozum getir...
eyy amerika sen kimsinde bize ambargo uyguluyorsun yav....
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