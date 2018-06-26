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Makedonya’da şok! Ülkenin ismi değişemedi!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2018 12:13 | Son Güncelleme

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Yunanistan’la yaşanan kriz yüzünden ülkenin isminin değiştirilmesini kabul etmediğini açıkladı.

Makedonya’da şok! Ülkenin ismi değişemedi!

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, daha önce de belirttiği gibi, Yunanistan’la yaşanan kriz yüzünden ülkenin isminin 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesini kabul etmediğini açıkladı.

Makedonya parlamentosu, Yunanistan ile yapılan isim değişikliği anlaşmasını onaylayarak, ülkenin NATO'ya katılması ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlamasının önünü açmıştı.

Makedonya ve Yunanistan'ın ortak sınırının her iki tarafında yapılan milliyetçi protestolara rağmen, iki ülke dışişleri bakanları geçen hafta eski Yugoslavya'nın parçası olan Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olması için bir anlaşma imzalamışlardı..

Makedonya, 1991 yılında bağımsızlığını ilan ederek, diğer Yugoslav cumhuriyetlerini yıpratan iç savaşları yaşamadı. Ancak Yunanistan, Makedonya isminin Yunanistan'ın Makedonya bölgesi üzerinde egemenlik iddiası yaratacağı ve antik Yunan uygarlığına sahip çıkma anlamına geleceği gerekçesiyle bu adı tanımıyordu.

Makedonya'nın 120 sandalyeli parlamentosunda dün yapılan ve 51 muhalefet milletvekilinin boykot ettiği oylamada, Başbakan Zoran Zaev'in Sosyal Demokrat partisi öncülüğündeki iktidar koalisyonu anlaşmayı onayladı.

Pazar günü Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile birlikte anlaşmanın imzalanmasında hazır bulunan Zaev, parlamentoya yaptığı açıklamada, anlaşmanın Makedonya'ya uzun zamandır istediği uluslararası tanınmayı sağladığını söyledi.

Zaev, "Bu çözümle, bir başka dost ve stratejik ortak kazanmanın yanı sıra, ... NATO ve AB'nin kapılarını da açmış oluyoruz" dedi.

Yunanistan ve Makedonya'daki milliyetçiler anlaşmaya karşı çıkıyor.

Anlaşmanın Yunanistan parlamentosunda da onaylanması gerekli. Anlaşma hükümlerine uyum için anayasasını değiştirmesi de gereken Makedonya'nın bu konuda sonbaharda bir referandum yapması bekleniyor.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov da anlaşmaya karşıydı. Anayasa uyarınca Ivanov'un anlaşmayı tekrar gözden geçirilmek üzere parlamentoya iade edebileceği belirtiliyordu.

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makendonya Yunanistan Kriz isim cumhurbaşkanı

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