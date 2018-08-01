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Son dakika! Meksika'da yolcu uçağı düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2018 00:48 | Son Güncelleme

Meksika'da Durango eyaletindeki Victoria Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının kalkıştan 5 dakika sonra düştüğü bildirildi.

Son dakika! Meksika'da yolcu uçağı düştü

Uçakta 80 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz bir bilgi ulaşmadı.

meksika

Ayrıntılar geliyor...

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