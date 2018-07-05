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Menbiç'te patlama, ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

Suriye’nin Menbiç Kentinde El-Heya Mahallesi’nde yapılan bir yürüyüşte patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtildi.

Patlamanın bombalı araçla yapıldığı ilk gelen bilgiler arasında…

ManbijJuly

Patlamanın Türkiye'nin Menbiç'teki askeri faaliyetlerini protesto etmek isteyen bir grubun gösterisi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Yerel muhabirlerin aktardığına göre bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan üç kişi ise hastaneye kaldırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
dünya Menbiç patlama

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah Türk askerine yardım etsin hala ne işimiz varsa orada !
made in Cia&mossad
o protestoyu ABD ve RUSYA ya yapın kafirleri dost edinmeyin
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