Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de yaşanan insani katliamla ilgili yaptığı kınama mesajında; Suriye'de halka yönelik katliamı kınıyoruz. Katliamı sonlandırmak için her şeyi yapmalıyız. Rusya ile temas halinde olacağız" açıklamasında bulundu.
3 GÜNDE 250 SİVİL ÖLDÜ
Esed rejimi, Doğu Guta'ya son üç gündür başta varil bombası olmak üzere her türlü silahı kullanarak kara ve hava saldırıları düzenliyor.
Saldırılarda ölen sivillerin sayısı son 3 günde 250'yi, saldırıların sayısı ise 260'ı geçti.
Rejim uçakları, son 3 günde 22 sağlık merkezini ve dün gece Duma ilçesindeki Nur Camisi'ni varil bombasıyla vurdu.
Bölgedeki tüm camilerde acil kan aranıyor.
BUGÜN DE SALDIRILAR SÜRÜYOR
Bölgedeki AA muhabirleri, bugün de saldırıların sürdüğünü, ölü sayısının henüz belli olmadığını belirtti.
Vurulan sağlık merkezlerinin isimleri şöyle:
Sakba Hastanesi (2 kez), Sakba Doğum Merkezi, Merc Hastanesi, Ehiye Nefis Hastanesi, Arbin Hastanesi, Enver Hastanesi, Bir Canı Kurtar Merkezi, Cobar Hastanesi, Hamuriye Hastanesi (2 kez), Emek Psikoterapi Merkezi, Hayat Hastanesi, Duma Hastanesi, Kefer Batna Hastanesi, Rahmet Sağlık Merkezi, Mediara Ambulans Sistemi, Beyt Sava Hastanesi, Cisrin Hastanesi, Duma Doğum Merkezi, Yaman Hastanesi, Duma'daki SARC merkezi
400 BİN SİVİL ABLUKA ALTINDA
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres önceki günkü açıklamasında, Doğu Guta'daki sivillerin durumundan derin endişe duyduğu belirterek, 700 kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.
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