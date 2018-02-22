HABER

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2018 11:33 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı son dakika açıklamasında Suriye'de halka yönelik katliamı kınadıklarını söyledi.

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de yaşanan insani katliamla ilgili yaptığı kınama mesajında; Suriye'de halka yönelik katliamı kınıyoruz. Katliamı sonlandırmak için her şeyi yapmalıyız. Rusya ile temas halinde olacağız" açıklamasında bulundu.

3 GÜNDE 250 SİVİL ÖLDÜ

Esed rejimi, Doğu Guta'ya son üç gündür başta varil bombası olmak üzere her türlü silahı kullanarak kara ve hava saldırıları düzenliyor.

Saldırılarda ölen sivillerin sayısı son 3 günde 250'yi, saldırıların sayısı ise 260'ı geçti.

Rejim uçakları, son 3 günde 22 sağlık merkezini ve dün gece Duma ilçesindeki Nur Camisi'ni varil bombasıyla vurdu.

Bölgedeki tüm camilerde acil kan aranıyor.

BUGÜN DE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Bölgedeki AA muhabirleri, bugün de saldırıların sürdüğünü, ölü sayısının henüz belli olmadığını belirtti.

Vurulan sağlık merkezlerinin isimleri şöyle:

Sakba Hastanesi (2 kez), Sakba Doğum Merkezi, Merc Hastanesi, Ehiye Nefis Hastanesi, Arbin Hastanesi, Enver Hastanesi, Bir Canı Kurtar Merkezi, Cobar Hastanesi, Hamuriye Hastanesi (2 kez), Emek Psikoterapi Merkezi, Hayat Hastanesi, Duma Hastanesi, Kefer Batna Hastanesi, Rahmet Sağlık Merkezi, Mediara Ambulans Sistemi, Beyt Sava Hastanesi, Cisrin Hastanesi, Duma Doğum Merkezi, Yaman Hastanesi, Duma'daki SARC merkezi

400 BİN SİVİL ABLUKA ALTINDA

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres önceki günkü açıklamasında, Doğu Guta'daki sivillerin durumundan derin endişe duyduğu belirterek, 700 kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştı.

Hükümet'ten son dakika Afrin açıklaması: Gelene fırsat vermeyeceğiz!Hükümet'ten son dakika Afrin açıklaması: Gelene fırsat vermeyeceğiz!
Afrin'le ilgili son dakika iddiası: Esad güçleri Afrin'e girdi!Afrin'le ilgili son dakika iddiası: Esad güçleri Afrin'e girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Angela Merkel Suriye Almanya

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Erdoğan hakkında bomba iddia!

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

Cinsel ilişkide cinayet soruşturmasında tutuklama

İlginizi Çekebilir

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

'Rusya Türkiye’nin Esad rejimiyle görüşmesini istiyor'

'Rusya Türkiye’nin Esad rejimiyle görüşmesini istiyor'

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Markette mide bulandıran olay! Sıra bekleyen kadının etek altı görüntüsünü çekti

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Okuyucu Yorumları 27 yorum
Türkleri kendinizle karıştırmayın Sayın Merkel biz gittiğimiz yere huzur getiririz sizin asıl derdiniz ülkemizi karıştıran teröristerinizin bir bir gebertilmesi sesiniz oldan çokça çıkıyor ama maalesef kurdun dişine kan deydi durmak yok
çok sert açıklama gerçekten hemen seni dinleyip ateşkes ilan ettiler
Çok korktuk Afrine girmeden dönelim merkel reisi dinleyelim
vaaaayyyy emperyalizim harekete geçti pislikler sizi 90 li yillarında güneydoğuda bebek leri öldüren terör örgutu icin ne yaptiniz. kurtuluş savaşında sahte İMAM ları satın aldığınız gibi. yine yaparsıniz belki
kime diyor bu
sn merkel katliami yapan esad ve isbirlik ileridir. biz Turkler katliam yapmayiz. bunu anlayin artik.
Gerçek Suriye halkı suriye topraklarını bölmeye çalışmıyor. eğer suriye kürtleri bunu yapmaya çalışırsa ölümü hakeder. suriye halkını katleden abd rusya ve esad dır.yüz binlerce sivil öldürdüler. sesiniz çıkmadı. Türkiye afrine girince mi ötmeye başladınız
Katliami sonlandirmak istiyorsaniz Suriye yönetimiyle yani Sayin Esad'la konusmaniz gerekir sonucta devlet baskani o'dur. ÖSO gibi PKK gibi terör örgütlerine destek vererek degil.
Boş kadın gene konuşmuş ne yaptın da ne yapacaksın bom boş çirkin kadın
MİLYONLARCA MÜSLAMAN IRAK SURIYE VE DIGER MÜSLÜMAN ÜLKELERİNDE CANİCE OLDURULUYO BUNUN ARKA PLANINDA KURESEL GUCLER VAR ALMANYADA DAHİL TÜRKİYEYE NE ZAMAN SURIYEYE GİRDI BU KURESEL GUCLERIN AKLINA GELDİ MÜSLÜMAN İNSANLAR TÜRKİYE GEREKENİ YAPMALI ARTIK SAVASSA SAVAS YOKSA YARIN SIRA TÜRKİYEYE GELİR TÜRKİYE YIKILIRSA DUNYADAKİ MÜSLÜMANLIK YIKILIR SON KALE TÜRKİYE
Cadı kazanının altına her gün yeni bir odun atılıyor. Allah TSK nın yar ve yardımcısı olsun.
Bazen öyle bi ülke oluyoruz ki tarih içinde, herkesin olumsuz baktığı ve hep birlikte bize karşı savaş ilan edilen bi ülke oluyoruz. Dış siyaset yapamayan herkes de kahraman ilan ediliyor. Neden bu halka bu acılar yaşatılması normal kabul ediliyor. Unutmayalım ki Atatürk gibi bi liderimiz yok. Herkesi törörist ilan eden koltuğunda herkesi tehdit eden biri değildi o. Kurtuluşu ve yaşamı Yurtta sulh cihanda sulh anlayışıyla yaşatmak isteyen biriydi. Bunları niye yazdım. Propaganda için değil. Bu bnm düşüncem isteyen katılır isteyen başka yorumlar. Herkese saygım var
Artık bu kan yarışının bitmesi gerekiyor!!!
Neyin var ki ne yapacaksın!
Avrupa bizden daha musluman bizde gik yok. Tesekkurler merkel. Bizimkilerde rus ucaklarinin ikmaline yardim etsin. Nasil bir dunya burasi. munafiklar
Bu yorum yapan sözde gündemi takip eden memlet insanı Merkel bize değil Suriye nın doğu guta da yani kendi topraklarında yaptığı sivil katliam indan bahsediyor
Zaten alman ve ruslar olmayan dili dil yapmaya çalıştılar bu almanya bize teşekkür etceğine ha bire saldırıyor onların yüzünden bu kadar toprağımız gitti allah bildiği gibi yapsın.
günsydııınnnn merkel bacı petrol mü lazım
Rejimin sivillere yönelik saldırılarından bahsediyor.
milyonlarca insan öldüğünde nerede idin merkel.yapma bize bu numaraları.
bu kadindan nefret ediyorum sadece pkk pyd ypg yandasi bir ulke avrupa ulkesi hani uye olmaya cakustigimiz iyiki olmamis dusmanlarimizi cok net goruyoruz devletimize destegimiz vatandas olarak tamdir
DOĞRU SÖYLÜYORLAR BİLİYORSUNUZ NAZİLER YAHUDİLERİ GAZ ODALARINDA,BÜYÜK FIRINLARDA ÖLDÜRMEDİLER HEPSİ HALKA HİZMETTİ.
Bugüne kadar aklınız neredeydi
Dünyayı karşımıza almamalıydık
maalesef yorumları görünce okuduğunu anlayamayan gündemi takip edemeyenlerin burda yazdıkları ortaya çıkıyor merkel suriye rejiminin sivilleri bombalamasına karşı bu açıklamayı yapıyor biraz okuyun dinleyin öğrenin araştırın sadece bi kanalı izlemeyin hep aynı fikirde olan kişilerin toplanıp konuştuğu sizi kandırdıkları programları kanalları izlemeyin herfikirden insanı dinleyin onların fikirlerini duyduktan sonra karar verin tartışmak konuşmak önemli doğruyu bulmak için
Çok sert mesajmış gerçekten
Almanya neden bu kadar rahatsız?Kürtleri çok sevdiği içinmi?İnsan haklarına önem verdiği içinmi?İkisininde olmadığını her aklı salim insan tahmin edebilir.Sorun onlarda değil sorun bizim sözde siyasetçilerimizde.Kapalı kapılar arasında verilen ödünlerin hesabını halk olarak ödüyoruz.Almanya milyarlarca dolar ticari ilişkisi,askeri ortaklığı olduğu Türkiye'yi bir kenara bırakıp neden Suriye'de bir kasabanın teröristlerine sahip çıkar.Bu bizim basiretsiz siyasetçilerimizin Türk halkına ödettiği bir diyettir.
Diğer Haberler
Af Örgütü: Türkiye'de muhalefet acımasızca bastırılıyor

Af Örgütü: Türkiye'de muhalefet acımasızca bastırılıyor

Erkek kılığında stadyumlara giren İranlı Zehra

Erkek kılığında stadyumlara giren İranlı Zehra

Sadece 3 kişinin konuşabildiği dil: Bandeşi

Sadece 3 kişinin konuşabildiği dil: Bandeşi

Berlinale'de Türk bir yönetmen: Nisan Dağ

Berlinale'de Türk bir yönetmen: Nisan Dağ

Hollanda'da 'Ermeni Soykırımı' oylaması bugün! Parlamento tanırsa...

Hollanda'da 'Ermeni Soykırımı' oylaması bugün! Parlamento tanırsa...

Merkel: Suriye'deki katliamı durdurmalıyız

Merkel: Suriye'deki katliamı durdurmalıyız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.