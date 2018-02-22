Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de yaşanan insani katliamla ilgili yaptığı kınama mesajında; Suriye'de halka yönelik katliamı kınıyoruz. Katliamı sonlandırmak için her şeyi yapmalıyız. Rusya ile temas halinde olacağız" açıklamasında bulundu.



3 GÜNDE 250 SİVİL ÖLDÜ

Esed rejimi, Doğu Guta'ya son üç gündür başta varil bombası olmak üzere her türlü silahı kullanarak kara ve hava saldırıları düzenliyor.

Saldırılarda ölen sivillerin sayısı son 3 günde 250'yi, saldırıların sayısı ise 260'ı geçti.

Rejim uçakları, son 3 günde 22 sağlık merkezini ve dün gece Duma ilçesindeki Nur Camisi'ni varil bombasıyla vurdu.

Bölgedeki tüm camilerde acil kan aranıyor.

BUGÜN DE SALDIRILAR SÜRÜYOR



Bölgedeki AA muhabirleri, bugün de saldırıların sürdüğünü, ölü sayısının henüz belli olmadığını belirtti.

Vurulan sağlık merkezlerinin isimleri şöyle:

Sakba Hastanesi (2 kez), Sakba Doğum Merkezi, Merc Hastanesi, Ehiye Nefis Hastanesi, Arbin Hastanesi, Enver Hastanesi, Bir Canı Kurtar Merkezi, Cobar Hastanesi, Hamuriye Hastanesi (2 kez), Emek Psikoterapi Merkezi, Hayat Hastanesi, Duma Hastanesi, Kefer Batna Hastanesi, Rahmet Sağlık Merkezi, Mediara Ambulans Sistemi, Beyt Sava Hastanesi, Cisrin Hastanesi, Duma Doğum Merkezi, Yaman Hastanesi, Duma'daki SARC merkezi