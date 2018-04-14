HABER

Son dakika! Merkel'den Suriye operasyonu ile ilgili ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

Dünya ABD, İngiltere, Fransa'nin Suriye'ye operasyonu ile yankılanıyor. Peş peşe açıklamalar geliyor. Son dakika bilgisine göre; Almanya Başbakanı Angela Merkel de Suriye'deki operasyonla ilgili açıklamada bulundu

Son dakika! Merkel'den Suriye operasyonu ile ilgili ilk açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de ABD, Fransa ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili, "Müttefikleriminiz gerçekleştirdiği hava operasyonunu destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Rus bakan açıkladı: Özür diledilerRus bakan açıkladı: Özür dilediler
Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suriye operasyonu Suriye ABD ingiltere Fransa Rusya

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Theresa May: Suriye rejimine 'Dur' demek gerekiyordu!

Theresa May: Suriye rejimine 'Dur' demek gerekiyordu!

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD'li gazeteci canlı yayında Trump'a küfür etti

ABD'li gazeteci canlı yayında Trump'a küfür etti

Suriye'de savaş sirenleri böyle çaldı!

Suriye'de savaş sirenleri böyle çaldı!

Suriye operasyonunun amacı Esad'ı devirmek mi?

Suriye operasyonunun amacı Esad'ı devirmek mi?

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.