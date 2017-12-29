Son dakika! Mısır'da kiliseye saldırı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan'da bir Kıptî kilisesine düzenlenen saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Bir saldırganın da öldüğü belirtildi. Ancak ölen 5 kişi arasında olup olmadığı henüz net değil.
Mısır resmi haber ajansı (MENA) birden fazla saldırganın olduğunu duyurdu. Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 Aralık’ta bir Kıpti kilisesine yapılan ve en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Saldırının ardından ülkede üç günlük yas ilan edilmişti.
Kıptî Hristiyanlar, Mısır'ın 85 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.
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