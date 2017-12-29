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Son dakika! Mısır'da kiliseye saldırı

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 13:11 | Son Güncelleme 1 saat önce

Mısır'daki bir Kıptî kilisesine düzenlenen saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Bir saldırganın da öldürüldüğü duyuruldu.

Son dakika! Mısır'da kiliseye saldırı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan'da bir Kıptî kilisesine düzenlenen saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Bir saldırganın da öldüğü belirtildi. Ancak ölen 5 kişi arasında olup olmadığı henüz net değil.

Mısır resmi haber ajansı (MENA) birden fazla saldırganın olduğunu duyurdu. Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 Aralık’ta bir Kıpti kilisesine yapılan ve en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Saldırının ardından ülkede üç günlük yas ilan edilmişti.

Kıptî Hristiyanlar, Mısır'ın 85 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

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Kilise silahlı saldırı mısır

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yaşasın islammmm...
@cahitcihat İslam adı altında insanların ölmesine sevinmene tek kelime diyecek bişi yok . Umarım o radikal islamcı arkadaşların bir gün bir yerde patlattıkları bombada en sevdiklerini kaybedersin belkio zaman anlarsın bir hayatın ne kadar değerli olduğunu.
Cennete gitmek için dünyayı cehenneme çeviriyorlar.
YAZIKLAR OLSUN BEEE...YÜZYILLARDIR BU COĞRAFYA YOBAZ DİN ANLAYIŞININ BASKISI ALTINDA YERİNDE SAYIP,,DÜNYA DEVLETLERİNİN SÖMÜRGESİ OLMAKTAN ÖTE GİDEMEDİ...
gebermis
@cetin.polat umarım yakında senin gibi düşünenlerde geberirde dünya biraz daha huzur bulur sizden sonra.
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