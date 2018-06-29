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Son dakika... Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2018 14:47 | Son Güncelleme

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Domodedovo Havalimanı'nda güvernlik alarmı verildi.

Son dakika... Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Reuters haber ajansı, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda bir bölümün kordona alındığını bildiriyor.

Ajansa bilgi veren görgü tanıkları, bir kişinin yerde yattığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova havalimanı güvenlik alarmı

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