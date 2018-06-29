Son dakika... Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Reuters haber ajansı, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda bir bölümün kordona alındığını bildiriyor.
Ajansa bilgi veren görgü tanıkları, bir kişinin yerde yattığını söyledi.
Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı
Son Dakika... Büyük facia! 100 kişiden haber alınamıyor!
Suriye'den kaçış başladı! Sayı binlerle tarif ediliyor!
Kuran kursunda imam rezaleti!
AK Parti'den 'Süleyman Soylu' açıklaması
CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!
Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler
Sualtında görülmemiş manzara! Tembel ahtapot iş başında
Bu görüntüye tepki yağıyor! Avladığı zürafanın yanına geçip...
Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
Okuyucu Yorumları 0 yorum