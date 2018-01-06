Son dakika Moskova'da bomba paniği!

Moskova'nın en büyük tren istasyonları olan Kazanski, Yaroslavski ve Lenngradski için bomba ihbarı yapıldı. Anonim olarak yapılan bir telefon çağrısı üzerine istasyonları kapatılarak, bomba imha uzmanları ve eğitilmiş köpekler gönderildi.
Yetkililer yapılan inceleme çalışmaları doğrultusunda herhangi bir şüpheli madde bulunmadığını bildirdi.
Ayrıca Noel kutlamalarına ilişkin istasyonlarda güvenlik sayısının artırıldığı belirtildi.
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