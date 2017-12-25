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Son dakika: Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı: 5 Ölü

DÜNYA HABERLERİ | 25.12.2017 15:28 | Son Güncelleme 11 saat önce

Son dakika habere göre; Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs, ‘Slavyanskiy bulvar’ metro istasyonundaki yaya geçidine girdi. Olayda 5 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın terörler bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor

Ajanslardan geçen son dakika bilgisine göre;

Rus basınına konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak “Otobüs ‘Slavyanski Bulvar’ metro istasyonunun yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki altgeçide girdi. Olay sonucunda 5 kişi öldü” dedi.

Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi.

Kazanın nedenleri ile ilgili incelemeler sürüyor.

İşte olay yerinden ilk kareler;

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Rusya OTOBÜS Son dakika

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
amerika yaptırmıştır.
turkiyedeki felaket haberleri bitmedi yurtdisindan ithal haber yapiyosunuz Allah akil versin size.
terörle beslenen ülkelerin bu tür olaylarda terör parmağı olmasından şüphelenmemeleri imkansız bence
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