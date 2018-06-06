Son dakika! NATO'dan flaş 'Menbiç' açıklaması

Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen basın toplantısında Stoltenberg, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki zor duruma çözüm bulma çabalarının NATO için de önemli olduğunu söyledi.

Stoltenberg, yol haritasının detayları hakkında görüş bildirmesinin mümkün olmadığını ve bunun iki NATO müttefiki tarafından belirleneceğini kaydetti.

Washington ve Ankara ziyaretlerinde muhataplarıyla Münbiç konusunu görüştüğünü kaydeden Stoltenberg, "Türkiye ve ABD'nin Menbiç'te yol haritasında anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, terörle mücadeleyi sürdürürken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç'te yol haritasını "İlk aşamasının uygulanmasına 10 gün içinde başlanacak. PKK/YPG'liler temmuz ayının ilk haftasından itibaren silahlarını teslim ederek Menbiç'ten çıkacak" ifadeleriyle açıklamıştı.

