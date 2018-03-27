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Son dakika! NATO Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2018 16:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, NATO, bünyesindeki Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti.

Son dakika! NATO Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti

NATO, bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ajan NATO ajan krizi

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