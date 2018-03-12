Nepal'de büyük panik! Yolcu uçağı alev alev yandı!

NDTV’de yer alan habere göre 67 yolcu ve dört mürettebat bulunan Bangladeş’e ait uçaktan çarpma sonrası 20 kişi hastaneye kaldırılırken, uçaktaki yangının söndürülmesi ve kalan yolcuların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Haberde uçağın düştüğü havalimanı yakınlarındaki futbol sahasından siyah dumanlar yükseldiği belirtildi.
DÜŞEN UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜ
Havalimanı sözcüsü Prem Nath Thakur, uçakta 67 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğunu açıkladı ve “Şimdiye kadar 20 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Polis ve asker uçağı keserek diğer yolcuları kurtarmaya çalışıyor" dedi.
Sözcü Birendra Prasad Shrestha ise yaptığı açıklamada, “Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Detaylar için bekliyoruz” dedi ve havaalanının kapatıldığını, tüm uçuşların başka havalimanlarına yönlendirildiğini belirtti.
Shrestha, şu anda önceliğin uçaktaki yolcuları tahliye etmek olduğunu vurguladı.
Ayrıntılar geliyor...
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