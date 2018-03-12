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Nepal'de büyük panik! Yolcu uçağı alev alev yandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2018 12:18 | Son Güncelleme

Bangladeş’e ait bir yolcu uçağı Nepal Havalimanı’na yakın bir noktada yere çarparak iniş yapabildi. Toplam 71 kişinin bulunduğu uçaktan çıkarılabilen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

NDTV’de yer alan habere göre 67 yolcu ve dört mürettebat bulunan Bangladeş’e ait uçaktan çarpma sonrası 20 kişi hastaneye kaldırılırken, uçaktaki yangının söndürülmesi ve kalan yolcuların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Haberde uçağın düştüğü havalimanı yakınlarındaki futbol sahasından siyah dumanlar yükseldiği belirtildi.

DÜŞEN UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜ

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Havalimanı sözcüsü Prem Nath Thakur, uçakta 67 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğunu açıkladı ve “Şimdiye kadar 20 kişi yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Polis ve asker uçağı keserek diğer yolcuları kurtarmaya çalışıyor" dedi.

Sözcü Birendra Prasad Shrestha ise yaptığı açıklamada, “Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Detaylar için bekliyoruz” dedi ve havaalanının kapatıldığını, tüm uçuşların başka havalimanlarına yönlendirildiğini belirtti.

Shrestha, şu anda önceliğin uçaktaki yolcuları tahliye etmek olduğunu vurguladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
nepal uçak Katmandu Bangladeş

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Aman sıradan fakirler ölmüş. Üzülemedim.
en güvenilir taşıt istatistikleri son zamanlarda yerle bir olmaya başladı bu nedir ya havada uçak kalmadı
şu katmandu havaalanını kapatsınlar artik,bu kaçıncı kaza dağların arasında havaalani mi olur
Uçak kazaları ve Depremlerin birbiriyle ilişkili iddiaları herzaman olmuştur İnşallah bu iddia sadece iddia olarak kalır
Dünyanın sonu geliyor savaşlar depremler kazalar bunlar haberci sayılır
ucak kazası dediklerimiz kaza değildir Rusya ninda uçağı düşmüştü daha bir hafta önce. abd uzaya gonderdigi uydulardan hedefteki uçakları lazerle isaretleyip elektronik arıza verdirtiyor. Kısacası abd yeni gizli silahlarini test ediyor.
herzaman dediğim gibi kimler öldü içinde. en azından uçak bilet fiyatları ucuzlar. malesef insalar canıyla ucuzlatıyor masrafları. yada ölen kesinlikle bilindik biri.
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