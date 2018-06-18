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Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 19:21 | Son Güncelleme

Türk askerinin Menbiç'te göreve başlamasıyla ilgili ABD'den ilk açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada "Her iki taraf ayrı bir şekilde devriye geziyor.' denildi.

Son dakika: Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

Yerel kaynaklar, ABD ile yapılan anlaşma çerçevesinde Türk askerinin Menbiç’in dış mahallerine girdiğini aktardı. Türk konvoyuna ABD helikopterlerinin eşlik ettiği de gelen bilgiler arasında... Öte yandan Başbakan Yıldırım, "Türk askeri bugün Menbiç'te göreve başladı" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Samsun mitinginde yaptığı açıklamada "Şu anda Menbiç'te ne dedik? "Terör örgütleri çıkacak" dedik. Başladı mı çıkmaya. Şu anda devriye gezme olayı dedik. O da başladı. İş bilenin kılıç kuşananın" ifadelerini kullandı.

PENTAGON'DAN MENBİÇ AÇIKLAMASI

Pentagon'dan yapılan açıklamada "Her iki taraf ayrı bir şekilde devriye geziyor.' denildi.

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Pentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne Menbiç AçıklamasıPentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne Menbiç Açıklaması
Pentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne Menbiç açıklamasıPentagon’dan Amerika’nın Sesi’ne Menbiç açıklaması
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ABD Pentagon Menbiç Pentagon'dan 'Menbiç' açıklaması

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Savastan oncede ordalardi esad vardi basta, donerlerse yine esad olacak biz 40 milyar dolari neden harcadik?
@leviathan20 siyasi üsütnlük güç gösterisi için , ayrıca menbiç ten pyd nin çıkış güvenliğini alacağımıza temizlesek nasıl it sürüsünü sormak gelityor. ama büyüklerin işine karışmayalım senaryolarına içeri atarlar. sivil darbenin olduğu bir ülkede çok konuşmak doğru değil.
@leviathan20 bir referandum ile Türkiyeye bağlanmaları sağlanabilir
170 milyar dolar suriyenin faturası bize
Helal olsun yiğitlerimize devlet var olsun
şeker fabrikaları neyin karşılığında verildi?????
El mi yaman, bey mi yaman...taaa uzaklardan gelip de bizim sınırlarımızı kontrol etmek size mi kaldı...Uzayın da boyunuzu görelim..
Fıratın doğusundan hiç bahseden yok.
ABD ye yardim icin ordasiniz..,onlarin girmek istemedikleri alanlara girmek icin ordasiniz.,,yine dolara satildik
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