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Son dakika! Peru'da deprem

DÜNYA HABERLERİ | 14.01.2018 12:35 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Son dakika haberlere göre, Peru'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Peru'da deprem

Peru'nun Pukuio şehrinin 150 kilometre güneybatısında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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deprem Peru

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