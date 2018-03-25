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Son dakika! Katalan lider Carles Puigdemont gözaltına alındı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2018 13:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Katalan lider Carles Puigdemont, Almanya'da gözaltına alındı.

Son dakika! Katalan lider Carles Puigdemont gözaltına alındı!

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Carles Puigdemont Almanya gözaltı Son dakika Katalan

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