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Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 10:47 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısının ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını vurguladı. Putin "Suriye'de yaşanan yeni gerilim, tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etkiye sahip" dedi.

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Saldırıyı terörle mücadele ön safta yer alan egemen bir devlete yönelik saldırganlık eylemi olarak niteleyen Putin, saldırının tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etki yaratacağının altını çizdi.

Putin, "Rus ordusunun meşru hükümete terörle mücadelede destek verdiği Suriye'ye düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. ABD, eylemleriyle Suriye'deki insani felaketi daha da derinleştiriyor, sivil halka acılar yaşatıyor ve Suriye ile bölgede yeni bir sığınmacı dalgasını teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

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"Suriye'de yaşanan yeni gerilim, tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etkiye sahip. Tarih, her şeyi yerli yerine koyacak ve halihazırda Washington'a eski Yugoslavya, Irak ve Libya'daki katliamlar nedeniyle büyük bir sorumluluk yükledi" diye devam eden Putin, BM Güvenlik Konseyi'ni ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemlerini kınamak üzere acil toplantıya çağırdıklarını vurguladı.

'ABD, SALDIRI İÇİN YİNE SİVİL HALKA KARŞI ZEHİRLİ MADDE KULLANMA SENARYOSUNU KULLANDI'

Putin'e göre ABD, Suriye'ye saldırmak için yine sivil halka karşı zehirli madde kullanma senaryosunu bahane olarak kullandı.

Rus lider şöyle devam etti: "ABD, Şayrat üssüne saldırdığında yaptığı gibi, bu kez Şam kırsalındaki Duma ilçesinde sivil halka karşı zehirli madde kullanma senaryosunu bahane olarak kullandı. Sözde saldırının yapıldığı yere giden Rus askeri uzmanlar, klor veya başka zehirli madde kullanımına ilişkin bir ize rastlamadı. İlçe sakinlerinin hiçbiri, kimyasal saldırı düzenlendiğini doğrulamadı.

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Rusya ABD Suriye Esad suriye operasyonu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
putin ne yapsın? ülkelerin içinde satılmış hainler varken. halklarda bu oyunları görüp bütünleşmesi gerekirken. halada bölünme derdinde. adamların kuralalı böl parçala yönet. ama bizim memlekette dahil hiç bir millet yöneticisine sahip çıkmıyor. en kötü yönetm bile kargaşadan iyidir.
Dünya şokta falan gözükmüyor
Tepki olacak tabi çünkü Abd resmen Rusya’yı İran’ı ve destekçilerini vurdu.
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